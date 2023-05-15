Полнометражные "Малышарики" выйдут в прокат в 2024 году

Группа компаний "Рики" объявила о партнерстве с компанией "НМГ Кинопрокат", которая станет официальным дистрибьютором двух проектов "Рики": полнометражного игрового фильма "Малышарики: День рождения" и киноальманаха о Смешариках.

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Первое полнометражное игровое семейное кино компании выйдет в 2024 году.

"А уже этой осенью, благодаря нашему партнеру, зрители увидят ироничное и одновременно философское отражение повседневной жизни в киноальманахе о Смешариках. Уверена, что вместе у нас все получится", — рассказала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК "Рики".

Полнометражные "Малышарики" расскажут, откуда взялись Малышарики, где они живут и кто разговаривает с ними на протяжении пяти сезонов. Режиссерами проекта станут Оксана Бычкова ("Питер FM", "Окно в Европу") и Катерина Савчук ("Малышарики", "Тима и Тома", "Смешарики").