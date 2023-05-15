Киноальманах о "Смешариках" готовится к выходу

Киноальманах о "Смешариках" выйдет в отечественный прокат 19 октября 2023 года по поводу грядущего 20-летия анимационного сериала "Смешарики", объявила пресс-служба группы компаний "Рики" сегодня, 15 мая. Его официальным дистрибьютором является компания "НМГ Кинопрокат", часть холдинга "Национальная медиа группа".

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По описаниям создателей, юбилейный альманах будет рассказом о жителях Ромашковой долины в составе четырех короткометражек по 14 минут каждая. Все сюжеты обещают развить в уникальных жанрах кино и с отсылками к шедеврам мирового экрана. Имена непосредственных разработчиков сценария не называются, но подчеркивается, что это известные авторы.

Эта же компания займется продвижением в нашей стране другого флагманского проекта ГК "Рики" – первого полнометражного игрового фильма "Малышарики. День рождения". Тут имена авторов обозначены. Режиссерами будут Оксана Бычкова (фильмы "Питер FM", "Окно в Европу") и Катерина Савчук (мультсериалы "Малышарики", "Тима и Тома", "Смешарики"). Это будет семейный музыкальный анимационный фильм. Именно сейчас его снимают в Москве с применением технологий совмещения видеосъемки и компьютерной анимации. По состоянию на сегодня выход проекта в прокат планируется на IV квартал будущего года.