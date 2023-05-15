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Опубликован трейлер к фильму "Дыхание"

22 июня в прокат выходит драма "Дыхание" режиссера Романа Каримова. Фильм создан компанией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Министерства культуры РФ.

События фильма происходят в разгар пандемии COVID-19. Успешный бизнесмен, а в прошлом хирург, Виктор проникает в красную зону больницы, куда была госпитализирована его мама с подтвержденным диагнозом. Рискуя своей жизнью, он вместе с медицинским коллективом пытается побороть пандемию.

постер к фильму

В фильм снялись Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман и другие актеры.

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