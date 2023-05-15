Опубликован трейлер к фильму "Дыхание"

События фильма происходят в разгар пандемии COVID-19. Успешный бизнесмен, а в прошлом хирург, Виктор проникает в красную зону больницы, куда была госпитализирована его мама с подтвержденным диагнозом. Рискуя своей жизнью, он вместе с медицинским коллективом пытается побороть пандемию.