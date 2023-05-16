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Майкл Дж. Фокс усомнился в успехе возможного ремейка «Назад в будущее»

Исполнитель роли Дока Брауна в трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд в недавнем интервью Variety заявил, что не прочь был бы сняться в перезапуске франшизы. Однако его коллега придерживается другого мнения.

Майкл Дж. Фокс усомнился в успехе ремейка «Назад в будущее»
© Слово и Дело

Майкл Дж. Фокс, сыгравший Марти Макфлая, не считает нужным делать продолжение. По его мнению, режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл подвели идеальную финишную черту и поставили точку в этой истории.

«Я не думаю, что нужен перезапуск, потому что разве вы сможете добавить к этому что-то еще? Вы найдете способ рассказать эту историю лучше? Сомневаюсь», — высказался артист.

Он добавил, что после третьего фильма какие-то разговоры о продолжении были. Однако сам Майкл Дж. Фокс уже не принимал в этом участия.

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