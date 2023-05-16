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Эль Фаннинг сыграет в байопике о Бобе Дилане

Актриса Эль Фаннинг присоединилась к актерскому составу биографического фильма о певце Бобе Дилане. Об этом сообщает Deadline.

Эль Фаннинг сыграет в байопике о Бобе Дилане
© Газета.Ru

Фаннинг сыграет роль возлюбленной Дилана начала 60-х, студентки университета и художницы Сильви Руссо.

Самого музыканта в байопике представит Тимоти Шаламе. Дилан выступает как один из продюсеров фильма.

Помимо Фаннинг и Шаламе, в ленте снимется Моника Барбаро. Производство байопика должно было начаться в 2020 году - уже тогда было известно, что главную роль исполнит Шаламе. Однако работу над картиной пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Съемки проекта под названием "A Complete Unknown" ("Совершенно незнакомый") стартуют в Нью-Йорке этим летом. Фильм станет киноадаптацией книги Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию".

Сюжет ленты режиссера Джеймса Мэнголда, сконцентрируется на истории о том, как Дилан становился иконой фолк-музыки: от периода становления артиста на фолк-сцене в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж в 1960 году до серьезной аварии на мотоцикле в 1966-м.

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