Пирсу Броснану — 70 лет: три фильма с легендарным актером

Ирландский актер и продюсер Пирс Броснан родился в городе Дроэда. Он рос в христианской семье, служил алтарным мальчиком, работал фотографом с 16 лет и учился в Лондонском центре драматического искусства. Он 10 лет был Джеймсом Бондом и стал лучшим агентом 007 после Шона Коннери, сыграл более чем в сотне фильмов и еще в большем количестве картин появился в роли самого себя, а также спродюсировал 14 проектов.

В честь 70-летия актера "Рамблер" рассказывает о нем и рекомендует несколько кинолент для знакомства с его творчеством.

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Начало карьеры

В подростковом возрасте жизнь Броснана была связана с церковью и фотографией. Однако образование он получил актерское и стал известным именно благодаря работе по специальности. Сначала играл в английских театрах, появлялся на телевидении. Затем получил роль в американском сериале "Семья Мэнион в поисках счастья" и переехал в США, а вскоре сыграл в детективе "Ремингтон Стил" на NBC, принесшем ему большую популярность.

Контракты с NBC помешали Броснану стать частью Бондианы в 1986 году, однако позже проект все же появился в его жизни и стал знаковым.

Слава и настоящее признание

В начале девяностых Броснан сыграл в первых полнометражных фильмах — это были "Газонокосильщик" и "Миссис Даутфайр".

В 1995 году актер все-таки исполнил роль агента 007, появившись в картине "Золотой глаз". Этот проект стал удивительно кассовым: собрал почти 350 миллионов долларов. Настолько же успешными были и следующие три фильма о Бонде, в которых сыграл Броснан: "Завтра не умрет никогда" и "И целого мира мало".

Актера стали приглашать и в другие проекты, он стал известным по-настоящему. Ниже советуем три картины, где Броснан предстает в разных амплуа.

Завтра не умрет никогда (1997)

Это один из четырех фильмов Бондианы, в которых Броснан исполнил главную роль. Хотя он впервые сыграл агента 007 двумя годами ранее, именно съемки этой картины сделали внешность актера еще более характерной. Шрам на правой стороне лица, чуть выше верхней губы, появился у Броснана из-за удара дублера.

По сюжету фильма, богатейший медиамагнат Элиот Карвер задумывает присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной империи. В стремлении к своей цели он готов манипулировать общественным мнением так, чтобы спровоцировать третью мировую войну. Джеймсу Бонду предстоит предотвратить глобальную катастрофу, в чем ему помогают новейшие технологии шпионских лабораторий.

У зеркала два лица (1996)

В этом фильме речь идет не о мировых угрозах и не о виртуозных шпионах. Его главный герой — Грегори Ларкин, скучный и застенчивый преподаватель математики из Колумбийского университета. Ему всегда было тяжело начать романтические отношения, однако встреча с такой же скромной коллегой — филологом Роуз Морган, приводит героев к алтарю.

Кадр из фильма "У зеркала два лица"

Вскоре Роуз перестает быть довольна собственной личной жизнью и решается на эксперимент. Провожая мужа на лекции и оставаясь одна, она начинает работать над собой. Женщина меняется внешне и внутренне и в итоге превращается в эффектную красавицу.

Афера Томаса Крауна (1999)