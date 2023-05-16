После слов об уходе из кино Балагов написал новый сценарий

Российский режиссер Кантемир Балагов передумал уходить из кино. Как рассказал в эфире "Дождя" продюсер Александр Роднянский, Балагов написал новый сценарий на английском языке.

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К съемкам Балагов может приступить уже в 2023 году.

"Кантемир Балагов будет, конечно, режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма", — уточнил продюсер.

Новый сценарий Роднянский назвал замечательным.

В начале апреля Балагов написал в Twitter: "Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно".

После он удалил свои аккаунты в соцсетях, однако теперь восстановил Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм "Теснота". Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе "Особый взгляд".

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм "Дылда". Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".