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5 лучших фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна

Глава обновлённой киновселенной DC Джеймс Ганн представил свой личный топ-5 лучших фильмов, снятых по мотивам комиксов.

5 лучших фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна
© Чемпионат.com

Ганн признался в любви к корейскому запутанному триллеру «Олдбой» режиссёра Пак Чхан Ука, который снят по мотивам одноимённой визуальной новеллы.

Ещё Джеймс признался в любви к криминальной драме «Оправданная жестокость» Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсенем в главной роли. Картина основана на графическом романе Джона Вагнера и Винса Локка A History of Violence 1997 года.

В топ-5 Ганн также внёс свой любимый фильм про Супермена — «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли.

Топ-5 лучших фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна:
  • «Человек-паук: Через вселенные» (2018).
  • «Супермен» (1978).
  • «Оправданная жестокость» (2005).
  • «Олдбой» (2003).
  • «Дэдпул» (2016).
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