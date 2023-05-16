Балагов вернулся в кино и работает над сценарием к фильму
Сценарист Кантемир Балагов приступил к работе над новым фильмом. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом в РФ).
Балагов вернулся в кино, несмотря на заявление о завершении карьеры. Режиссер пишет сценарий на английском языке к новому фильму. Съемки киноленты могут начаться уже в этом году.
«Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера», — заявил Роднянский во время телеэфира.
По всей видимости, Балагов решил взять паузу в работе над фильмами. Теперь он отдохнул и настроился на создание нового проекта.