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Балагов вернулся в кино и работает над сценарием к фильму

Сценарист Кантемир Балагов приступил к работе над новым фильмом. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом в РФ).

Балагов вернулся в кино и работает над сценарием к фильму
© Слово и Дело

Балагов вернулся в кино, несмотря на заявление о завершении карьеры. Режиссер пишет сценарий на английском языке к новому фильму. Съемки киноленты могут начаться уже в этом году.

«Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера», — заявил Роднянский во время телеэфира.

По всей видимости, Балагов решил взять паузу в работе над фильмами. Теперь он отдохнул и настроился на создание нового проекта.

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