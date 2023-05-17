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Вышел трейлер новой части серии "Миссия невыполнима"

На YouTube-канале Paramount Pictures вышел свежий трейлер первой части седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима: Расплата за смерть" (Mission: Impossible - Dead Reckoning). Также доступен и новый постер фильма.

Премьера картины запланирована на 12 июля.

Судя по трейлеру, у Итана Ханта все как обычно: гонки на всех видах транспорта, драки, несколько европейских городов, нехорошие люди угрожают убить всех близких агенту людей, а также тот самый прыжок с мотоциклом в пропасть, который Том Круз давно мечтал совершить.

Режиссер - Кристофер МакКуорри, в ролях Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Индира Варма, Чарльз Парнелл, Кэри Элвес, Шей Уигэм.

В конце апреля были опубликованы свежие кадры из картины.

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