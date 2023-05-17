Вышел трейлер новой части серии "Миссия невыполнима"

Судя по трейлеру, у Итана Ханта все как обычно: гонки на всех видах транспорта, драки, несколько европейских городов, нехорошие люди угрожают убить всех близких агенту людей, а также тот самый прыжок с мотоциклом в пропасть, который Том Круз давно мечтал совершить.