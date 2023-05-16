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Арнольд Шварценеггер больше не хочет сниматься в "Терминаторе"

О каком бы своем проекте ни говорил Арнольд Шварценеггер, в конечном итоге ему обязательно задают вопрос о возвращении к роли Терминатора Т-800.

Арнольд Шварценеггер больше не хочет сниматься в "Терминаторе"
© Российская Газета

"Франшиза не закончена. Но я закончил. "Терминатор" во многом способствовал моему успеху и я всегда смотрел на него с нежностью", - сказал актер в интервью THR. Он отметил, что кто-то должен уже "придумать какую-то хорошую идею".

Шварценеггер также назвал свой самый недооценённый фильм - "Последний киногерой". По его словам, картину "зарезали" по политическим мотивам: в то время "Железный Арни" выступил в поддержку Джорджа Буша-старшего, а выиграл выборы Билл Клинтон. Фильм толком не вышел в широкий прокат, но даже сейчас актер сталкивается с восторженной реакцией зрителей, которые открывают для себя эту ленту.

Вскоре выходит сериал FUBAR с участием Шварценеггера, а также документалка о его жизненном пути "Арнольд".

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