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Дуэйн Джонс вернулся в "Форсаж"

Самый высокооплачиваемый в мире актёр Дуэйн Джонсон вернётся во франшизу "Форсаж". Как сообщает The Wrap, он появится в сцене после титров в роли Люка Хоббса.

Дуэйн Джонс вернулся в "Форсаж"
© Российская Газета

В девятом "Форсаже" Джонсона не было, в последний раз в основной линейке он появлялся в восьмом, а затем - в спин-оффе "Хоббс и Шоу".

Но теперь он утверждает, что так и было задумано:

"Это всегда было частью плана, ведь если посмотреть на общую картину, то между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела", — рассказал он порталу Moviemaniacs.

Напомним, ранее Джонсон публично поругался с Вином Дизелем и заявил, что в "Форсаж" не вернётся.

Также стало известно, что в фильме сыграла Мидоу Рейн Уокер - дочь погибшего в 2013 году Пола Уокера.

Большой трейлер "Форсажа 10" - здесь.

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