Том Форд планирует снять черную комедию
Спустя 35 лет в моде и красоте Том Форд продал свою свой именной бренд Estee Lauder Companies за колоссальные $2,8 млрд. А за два дня до официальной передачи бренда в апреле дизайнер практически без огласки представил свою последнюю женскую коллекцию под уже проданным лейблом. Но даже уход из модного бизнеса не означает почётной пенсии. Вместо этого дизайнер нацелился на создание чёрной комедии, правда, после «периода отдыха».
«Что мне сейчас нужно сделать, так это выспаться», — говорит Том. «Мой отец умер во время COVID, и Ричард умер. Я продал свою компанию. Мы переехали с детьми. Мне нужно несколько месяцев, чтобы переварить всё, что произошло. Я собираюсь поехать к себе домой в Нью-Йорк. Я собираюсь съесть миску хлопьев. Я буду смотреть в потолок. Я собираюсь смотреть дурацкий телевизор, и я просто хочу, чтобы меня оставили в покое».
Однако, как только его отдых закончится, Том начнёт писать свою чёрную комедию. А что касается выбора жанра, он объясняет это так: «Вот что такое жизнь. Это тёмная, чёрная комедия».
Этот шаг ознаменует возвращение Форда в кино после его первых двух фильмов, «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи», которые были выпущены в 2009 и 2016 годах. Эти проекты, по его словам, были «самым весёлым, что он когда-либо видел в жизни». Пока Форд переезжает в Голливуд, его многомиллиардный бизнес переходит в руки недавно назначенного президента и генерального директора Гийома Джеселя и креативного директора Питера Хокингса. Форд уверен, что они оба смогут продолжить развитие его наследия.
«Я люблю Питера. Он работал со мной 25 лет. Я хотел, чтобы он получил работу. У него невероятный вкус, он потрясающий лидер», — сказал Форд. «Я также много лет работал с Гийомом в Tom Ford Beauty. Он прекрасно разбирается в индустрии красоты и в моде в целом. Гийом — отли