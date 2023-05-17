Том Форд планирует снять черную комедию

«Что мне сейчас нужно сделать, так это выспаться», — говорит Том. «Мой отец умер во время COVID, и Ричард умер. Я продал свою компанию. Мы переехали с детьми. Мне нужно несколько месяцев, чтобы переварить всё, что произошло. Я собираюсь поехать к себе домой в Нью-Йорк. Я собираюсь съесть миску хлопьев. Я буду смотреть в потолок. Я собираюсь смотреть дурацкий телевизор, и я просто хочу, чтобы меня оставили в покое».