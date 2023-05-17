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Вышел первый официальный тизер фильма Five Nights at Freddyʼs

Компания Universal Pictures представила свежие постеры и первый официальный тизер экранизации Five Nights at Freddyʼs, которая появится в кинотеатрах и на сервисе Peacock 27 октября этого года.

Вышел первый официальный тизер фильма Five Nights at Freddyʼs
© Игромания.ру

Отметим, что ранее слитый трейлер ожидаемо содержал больше сцен, но и в этом ролике можно увидеть что-то новое.

Главные роли в фильме исполнили Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Ты») и Мэттью Лиллард («Скуби-Ду», «Крик»). Режиссёром и одним из сценаристов проекта выступила Эмма Тамми («Обитель страха»). К сюжету ленты приложил руку и Скотт Коутон, автор оригинальной хоррор-серии Five Nights at Freddy's.

Игромания.ру

Сюжет фильма Five Nights at Freddyʼs рассказывает про охранника Freddy Fazbear’s Pizza, чья ночная смена превратилась в настоящий кошмар, поскольку добродушные аниматроники из заведения под покровом тьмы оказались настоящими монстрами.Свежие постеры

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