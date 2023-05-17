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Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль

Он представил фильм открытия фестиваля «Жанна Дюбарри». Депп пришел на красную дорожку дворца на набережной Круазетт и позировал фотографам в компании Пьера Ришара. На церемонии были Наоми Кэмпбелл, Хелен Миррен, Эль Фаннинг, Ума Турман, Мадс Миккельсен и другие звёзды.

Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
© РИА Новости

Приз за вклад на фестивале получит Майкл Даглас. Считается, что это жест извинения за то, что десять лет назад актёру не дали приз за роль в драме Стивена Содерберга «Под канделябрами».В конкурсе участвует 21 фильм.

Тем временем профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» пригрозил отключить электричество «Формуле-1» и Каннскому кинофестивалю.

Смотр будет проходить с 16 по 27 мая. В конце жюри Рубена Эстлунда выберет победителя и вручит самую престижную фестивальную награду в мире кино — «Золотую пальмовую ветвь». Сам Эстлунд удостаивался её дважды.

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