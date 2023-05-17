В прокат выйдет комедийный триллер «Стоп-слово»

Премьера комедийного триллера «Стоп-слово» (18+) состоится в России 8 июня текущего года. В прокат его выпустит кинокомпания Вольга.

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У Ребекки и Хэла необычные, но по-своему счастливые отношения: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Когда же Хэл получил в наследство многомиллионную компанию, он решил прекратить их тайные встречи.

Тогда Ребекка идёт ва-банк и угрожает поведать всему миру о его специфичных вкусах. Теперь их сексуальная игра превратится в психологическую шахматную партию из манипуляций и лжи, итог которой предсказать невозможно.

Главных героев в кинокартине сыграли Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт. Режиссёром выступил Захари Уигон. Мировая премьера проекта уже состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.