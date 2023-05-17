$79.98+0.8887.16+1.08

В сети вышел тизер фильма «Пять ночей у Фредди»

В сети вышел тизер экранизации видеоигры «Пять ночей у Фредди» (Five Nights at Freddy’s).

Ролик опубликован на YouTubе-канале кинокомпании Universal Pictures. В нём показывают, как дети празднуют день рождения и увлечены разными играми в пиццерии, но всеобщее веселье нарушает жутковатый плюшевый медведь с дьявольскими глазами.

Сюжет серии игр Five Nights at Freddy’s, разработанных Скоттом Коутоном, вращается вокруг заведения Freddy Fazbear’s Pizza.

Режиссёром фильма выступила Эмма Тамми, которая также написала сценарий к ленте совместно со Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком.

Главную роль в фильме исполнил Джош Хатчерсон («Голодные игры»). Также в нём сыграли Элизабет Леил («Сплетница»), Мэттью Лиллард («Панк из Солт-Лейк-Сити») и другие.

Ранее была объявлена дата премьеры второго сезона «Локи».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий