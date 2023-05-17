В сети вышел тизер фильма «Пять ночей у Фредди»

В сети вышел тизер экранизации видеоигры «Пять ночей у Фредди» (Five Nights at Freddy’s).

Ролик опубликован на YouTubе-канале кинокомпании Universal Pictures. В нём показывают, как дети празднуют день рождения и увлечены разными играми в пиццерии, но всеобщее веселье нарушает жутковатый плюшевый медведь с дьявольскими глазами.

Сюжет серии игр Five Nights at Freddy’s, разработанных Скоттом Коутоном, вращается вокруг заведения Freddy Fazbear’s Pizza.

Режиссёром фильма выступила Эмма Тамми, которая также написала сценарий к ленте совместно со Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком.

Главную роль в фильме исполнил Джош Хатчерсон («Голодные игры»). Также в нём сыграли Элизабет Леил («Сплетница»), Мэттью Лиллард («Панк из Солт-Лейк-Сити») и другие.