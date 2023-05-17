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Вышел трейлер фильма "Два капитана" с рэпером Жиганом и песнями Цоя

Опубликован трейлер фильма Баира Уладаева "Два капитана" (12+), снятого компанией "Наше Творческое Объединение", а также бурятскими киностудиями "Истоки" и "Треугольник".

Синопсис ленты следующий: "Их отцы в детстве были лучшими друзьями, но предательство одного из них навсегда перечеркнуло дружбу, и их пути разошлись. Отец одного мальчика стал сотрудником полиции, другой успел отсидеть за убийство. И вот спустя 10 лет они снова встретились. Попав в экстремальную ситуацию, дети пытаются спастись пока взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна 10-летней давности"

В фильме прозвучит несколько песен Виктора Цоя, права на которые создателям передал сын музыканта Александр. Фильм снят в Бурятии.

Главную роль исполнил рэпер Рома Жиган (настоящее имя - Роман Чумаков), для которого это дебют в кино. В ролях также: Вадим Бадмацыренов, Алексей Гармаев, Григорий Леонов, Валерий Стрельников, Лев Абагаев, Мэдэгма Доржиева, Анастасия Турушева, Чингис Гуруев.

Премьера намечена на этот год.

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