Синопсис ленты следующий: "Их отцы в детстве были лучшими друзьями, но предательство одного из них навсегда перечеркнуло дружбу, и их пути разошлись. Отец одного мальчика стал сотрудником полиции, другой успел отсидеть за убийство. И вот спустя 10 лет они снова встретились. Попав в экстремальную ситуацию, дети пытаются спастись пока взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна 10-летней давности"