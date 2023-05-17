26 лет назад вышел легендарный фильм «Брат»

Культовая картина Алексея Балабанова «Брат» впервые была показана 26 лет назад - 17 мая 1997-го года Каннском кинофестивале. Тогда фильм участвовал во второстепенной конкурсной программе «Особый взгляд» и никакие награды не получил.

© Кадр из фильма «Брат»

Как пишет телеканал «Царьград», впервые на телевидении фильм «Брат» показали в декабре 1997 года, а на видеокассетах он появился на полгода раньше.

Культовым кино стало почти сразу, поскольку поймало настроение того времени, затронутые проблемы, фактуру той реальности и даже реплики героев, которые в последствии разошлись на крылатые выражения. Центральный персонаж Данила Багров стал героем своего времени.

«Те, кто застал конец 1990-х годов, хорошо помнят, как мальчишки оживлённо обсуждали между собой, "кто круче" - Арнольд Шварценеггер с Брюсом Уиллисом или Данила Багров», — Царьград Телеканал