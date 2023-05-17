Фильм «Хитровка. Знак четырех» выйдет в кинотеатрах РФ 18 мая

События разворачиваются в Москве в 1902 году. Известный режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Для этого он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе им предстоит отправиться на легендарную бандитскую Хитровку и оказаться втянутыми в расследование убийства таинственного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым.