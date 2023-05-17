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Фильм «Хитровка. Знак четырех» выйдет в кинотеатрах РФ 18 мая

В минувший вторник, 16 мая, в московском Киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх» (12+). Это оригинальная история, вдохновленная творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.

События разворачиваются в Москве в 1902 году. Известный режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Для этого он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе им предстоит отправиться на легендарную бандитскую Хитровку и оказаться втянутыми в расследование убийства таинственного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым.

В съёмках кинокартины участвовали Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Александр Олешко, Борис Каморзин, Иван Колесников и другие.

В кинотеатрах России проект «Хитровка. Знак четырёх» начнут показывать с 18 мая. Производством занимались ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», ООО «Киностудия «КУРЬЕР» при поддержке телеканала «Россия».

18+
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