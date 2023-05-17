О страхе встретить двойников расскажет "Иллюзия побега"

Уже через неделю кинозрителей ждет захватывающий психологический триллер режиссера Каролине Люнгбю "Иллюзия побега". Премьера этой датской новинки состоялась на международном фестивале в Роттердаме, где, по свидетельству журнала Variety, она стала любимицей зрителей. Фильм выпускает в прокат компания "Про:взгляд".

Это рассказ о молодых супругах с ребенком, которые в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Семья переезжает из Копенгагена в уединенный дом в шведском лесу, без соседей, интернета и телефона. Писательница Стине планирует использовать уединение, чтобы закончить свой дебютный роман, а ее супруг Тейт превращает их эксперимент в подкаст, еженедельно отправляя в редакцию новые выпуски. В главных ролях: лауреат Берлинского кинофестиваля Миккель Бо Фёльсгор ("Каштановый человечек", "Моя земля", "Королевский роман", и др.), Марие Бак Хансен ("Правительство", "Наследие", "Свободное падение" и др.).

Изначально покажется, что фильм нацелен на критику современного общества в духе Рубена Эстлунда или Михаэля Ханеке, но набрав обороты, "Иллюзия побега" совершает неожиданный сюжетный поворот, добавляя напряжение и саспенс. Рассчитывающие на уединение Стине и Тейт неожиданно узнают о соседях, живущих на другом берегу озера. Незнакомцы оказываются их двойниками. При такой встрече первой реакцией друг на друга становится агрессия. Затем последует перемирие и попытка разобраться в причинах разрыва пространственно-временного континуума. Что же произошло? Одна из пар случайно оказалась в чужой параллельной реальности? Все это происходит во сне? Они страдают галлюцинациями? А может быть оказались жертвами странного заговора с похищением тел?

"Иллюзия побега" - идеальный образец скандинавского триллера. В последние годы в северных странах произошел настоящий бум в литературе и кино, и скандинавские триллеры стали актуальным брендом. Это всегда изобретательные сюжеты, сложные и далекие от идеальности главные герои, критика общества потребления и идеи государства всеобщего благосостояния. И главное - атмосфера: фантастически красивые, но при этом мрачные и пугающие пейзажи.

Начиная с эпохи романтизма, тема двойничества в искусстве стала популярна: двойники появляются у Гофмана и Эдгара По, Гоголя и Достоевского. Двойники в кино появились с первых лет существования нового искусства: еще в 1898 году Жорж Мельес выпустил фильм "Одна голова хорошо, а четыре лучше". Дальше - больше: "Шоссе в никуда" Дэвида Линча, "Враг" Дени Вильнева, "Двойная жизнь Вероники" Кшиштофа Кесьлевского, "Двойник" Ричарда Айоади, "Королевство кривых зеркал" Александра Роу и десятки других фильмов. В них режиссеры размышляют о двойниках и показывают клубок пугающих реакций, которые могут возникнуть при встрече со своими точными копиями: экзистенциальный ужас, глубокая эмоциональная связь и тревожащее эротическое влечение.

"Мы рады, что именно это кино стало первым в ряду скандинавских картин для нашей компании. При всей канонической жанровой составляющей и визуальной насыщенности, фильм являет собою болезненно меткий слепок времени, эпохи посткарантина и постиндивидуализма, когда главным испытанием на прочность становится встреча с собственным отражением. Пожалуй, одной из первых ассоциаций после просмотра был "Антихрист" Ларса фон Триера", - говорит Татьяна Долженко из кинопрокатной компании "Про:взгляд".

Локализованный постер для фильма "Иллюзия побега" создан компанией "Про:взгляд". Это первый в истории российского кинопроката случай разработки постера с помощью искусственного интеллекта, одной из самых трендовых технологий современности. Вместе с арт-директором Денисом Попенковым, который специализируется на креативах с использованием нейросетей, была придумана концепция, сгенерированы изображения и добавлены визуальные элементы из фильма. российский кейс с постером был воспринят как новаторский и продюсерами картины, которые оценили его настолько высоко, что планируют презентовать партнерам на стартующем сегодня Каннском кинорынке.