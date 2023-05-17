Карен Шахназаров снял детектив "Хитровка. Знак четырех"

Погоня на катерах с динамитом и перестрелкой, драка в туннеле среди черепов и крыс, дореволюционная Москва с трущобами и МХАТом, уроды и красавицы, бандиты и антиквары. А еще Станиславский, Немирович-Данченко, Чехов, Книппер, Гиляровский, Горький... Загадочное убийство, козни хитроумного англичанина и, наконец, алмазы... Кажется, у нового фильма Карена Шахназарова нет шансов провалиться в прокате.

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Опытный режиссер ходит козырями и при этом остается верен традиции - наше кино, даже если оно заявлено как приключенческий детектив, не может быть просто головоломкой, оно всегда про "человек - это звучит гордо".

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Фильм не случайно начинается с репетиций монолога Сатина Константином Станиславским (по словам Шахназарова, это первый Станиславский в нашем игровом кино). Роль босяка основателю Художественного театра не дается, и он просит репортера Владимира Гиляровского (Михаил Пореченков) сводить его в знаменитую трущобами и злачными местами Хитровку. Экскурсия на самое дно должна спасти спектакль от провала. На этом подлинная история заканчивается: все, что зрители видят дальше, - плод неуемной фантазии режиссера и сценаристов.

Гиляровский решает познакомить Станиславского с одним из самых странных жителей Хитровки - индусом, который держит свою лавку, а в свободное время играет в шахматы, но его находят мертвым - кто-то запустил отравленный ядом дротик. Почему два знаменитых творца вдруг решают стать детективами и расследовать это загадочное убийство, - вопрос, который повисает в зрительном зале. К счастью, ненадолго, ровно до тех пор, пока в деле не оказывается замешана певица, воровка и просто красавица Княжна (Анфиса Черных - еще одна актерская удача фильма). Станиславский влюбляется в Княжну, но тут сразу спойлер: любовная линия окажется "холостой", потому что свой театр Станиславский любил больше, чем женщин.

Режиссер хотел снять легкую детективную историю, чтобы зритель получил удовольствие - это сегодня важно

Но и без того есть, чем насладиться зрителю. Перед нами ожившие книги "Москва и москвичи" и "Моя Хитровка", в атмосферу которых сценаристы вписали один из самых популярных детективов Конан Дойла "Знак четырех". Получился, на первый взгляд, приторный, но все же вкусный салат, в котором английский охотник за сокровищами пересекается со Станиславским, а индийский карлик, "угощающий" жертв отравленными дротиками, вполне гармонично смотрится в контрастной Москве. Давно наши режиссеры и сценаристы не баловали нас столь головокружительными сочетаниями. Не обошлось и без Чехова: именно в записных книжках писателя "подсмотрена" важная деталь, без которой даже напичканный сюжет смотрелся бы плоским.

Перед премьерой в "Октябре" режиссер уверял, что никого не хотел ничем удивить, а всего лишь "снимал легкую детективную историю с хорошим финалом, чтобы зритель получил удовольствие". Здесь мастер слегка лукавил, потому что хеппи-энд все же получился грустным. Все, кто был на дне, - там и остались, как при своих пороках остались обитатели элитных клубов и квартир. В Москве времен Гиляровского и Станиславского по-другому быть не могло.

Вечный порочный круг подчеркнут грандиозными декорациями. Художник-постановщик Сергей Февралев не скрывал, что он построил не просто старую Москву, а "в метафоричном смысле все круги ада". Созданы и церковь, и даже целый индийский храм. Но куда больше впечатляет воссозданный туннель, в котором протекает Неглинка. Все проработано так скрупулезно, что, кажется, чувствуешь даже запах нечистот. Когда на премьере режиссер объявит съемочную группу, то именно Сергей Февралев получит самые оглушительные овации.

А что строить не пришлось, так это Московский художественный театр. Съемки и репетиции отдельных эпизодов проходили на легендарной сцене, которая помнит настоящего Станиславского, и где в зрительном зале когда-то сидел настоящий дядя Гиляй. "Погружение было абсолютным, - признался на премьере Константин Крюков, - мы даже говорили словами Станиславского". А Александр Олешко, которому выпало счастье сыграть Немировича-Данченко, признался, что однажды он так вжился в роль, что хотел прямо в гриме пойти в мемориальный музей своего героя, чтобы посмотреть на реакцию посетителей. До музея Олешко не дошел, но в этой роли он до мурашек точен. Еще из актерских работ отмечу Евгения Стычкина, он сыграл городового Федота Рудникова - еще одного персонажа из очерков Гиляровского.

Но все же главное открытие фильма - блестящий дуэт Крюков - Пореченков. Журналисты их уже окрестили новыми русскими Холмсом и Ватсоном. И хотя о продолжении пока никто не заикался, невооруженным взглядом видно: Станиславский с Гиляровским пришли в кино надолго.

Прямая речь

Карен Шахназаров, режиссер:

- Почему мне было важным снять это кино? Я хотел вернуться к воспоминаниям юности. В мир, о котором я грезил, - с романтическими героями, загадками, приключениями, фантазиями. Хотелось это вспомнить и отразить в кино. Причем в легком кино. До этого я снимал более серьезные картины, то у меня под поезд бросаются, то с ума сходят, и я решил, что самое время дать возможность людям отдыхать, мне кажется, это сегодня важно.

Особую роль в фильме играют декорации. Они совершенно уникальные. У нас построена вся Хитровка, квартиры, трущобы, ночлежки. Это работа большого художника, с которым я делал "Анну Каренину", "Белый тигр". Я думаю, что Сергей Февралев сегодня номер один среди всех художников-постановщиков.

Я восхищаюсь талантом каждого, кто вместе со мной работал над картиной. Все, что там хорошо, - их заслуга, а если есть минусы, - это мои ошибки. Поверьте, все, кто имеет отношение к современному кино, знают, что на съемочной площадке "Хитровка. Знак четырех" работали выдающиеся люди.

Михаил Пореченков, актер:

- Сыграть Гиляровского - предложение, на которое я не мог не откликнуться. Дай бог, чтобы все получилось. Буду радоваться, если у картины будет продолжение. Гиляровский для меня - прекрасный публицист, блестящий писатель, озорной человек, правильный русский парень. Надо отметить, что весь фильм построен на русской истории, это для меня важно.

Александр Олешко, актер: