В Москве стартовали съемки "Культурной комедии"

Кинокомпания "Централ Партнершип" совместно с General Creation приступила к съемкам фильма "Культурная комедия". В центре сюжета - эмоциональное противостояние циничного пермского чиновника Виктора Летаева (Алексей Чадов) и искусствоведа Марины Николаевны (Яна Гладких).

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Виктор - человек современных ценностей: успех, деньги, перспективы. Марина - человек прошлого: культурное наследие, искусство, память предков. У них не было ни единого шанса на сближение, если бы не вовремя нахлынувшая любовь.

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По сюжету Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: "Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь". Но мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить далекого от культуры чиновника?

Логично, что идея такого фильма появилась в Перми: недавняя попытка здешней "культурной революции" обострила конфликт между чиновниками и деятелями искусства. Герои фильма тоже будут яростно отстаивать свои принципы, но искусство заставит их примириться во имя любви. Чиновник избавится от категоричности, а искусствовед спустится с небес на землю.

Режиссер "Культурной комедии" - Владимир Котт. Авторами идеи стали Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, известные по работе над проектами "Домашний арест" и "Исправление и наказание".

Рассказывает Владимир Котт: "Это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история "любви барышни и хулигана" - как например, это случилось в фильме Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". Когда я прочел сценарий, у меня сразу возник в голове актер Леша Чадов: в нем есть маскулинность, мужество и в то же время пацанство. И как только Леша подтвердил свое согласие, мы сразу стали искать, в кого его герой влюбится на экране. И поняли, что актрис такого типажа у нас мало. Мы предложили роль Яне Гладких, потому что она - как Ирина Купченко в юности: тонкая, ранимая, может быть и восторженной, и романтичной. Мне показалось, что это очень интересно - столкнуть маскулинность и женский романтизм".

Говорит Алексей Чадов, исполнитель роли Виктора Летаева:

"Это классный сценарий: продуманный, с прописанными образами и арками - придраться не к чему. После первого прочтения я вспомнил образ Глумова из комедии Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Я его играл в Щепкинском училище на 3 курсе. У Островского молодой человек знает, как добиться успеха, исключительно опираясь на незыблемое правило: нужно говорить то, что хотят услышать, и тогда добьешься карьерного успеха. Но при этом ты теряешь многое, важное: способность к самостоятельному, творческому подходу, собственное мышление, фантазию... Мой герой в "Культурной комедии" очень похож на Глумова".

Рассказывает Яна Гладких, исполнительница роли Марины:

"Прочитав только первую сцену сценария, я согласилась на эту роль - поняла, что мне точно это нравится, и я хочу в этом участвовать. Марина, с одной стороны, очень принципиальная, часто задирает нос, у нее все в черно-белых тонах, но она живой человек с обостренным чувством справедливости. Мне это близко. При этом она трогательная, очень умная".

Говорит исполнитель роли Белозерова Юрий Стоянов:

"Я рад снова поработать с Володей Коттом. Мы с ним уже снимали новеллу для киноальманаха "День до…". Актер всегда ставит в своей памяти такие галочки: с кем работать интересно, а с кем нежелательно. С кем по любви, а с кем за деньги. Тут - по любви. Кроме того, меня привлекла возможность сыграть яркий персонаж с судьбой и характером, а не героя-функцию. Чаплин говорил: "Жизнь - это комедия, когда смотришь на нее издалека. И трагедия, когда видишь ее вблизи, крупным планом". Эта цитата очень точно определяет моего героя в фильме - Белозерова".

Съемки картины пройдут в Москве, а также в культурно-исторических локациях Перми и Пермской области: в Пермском театре оперы и балета, во Дворце культуры им. А.П. Чехова, в Доме-музее С.П. Дягилева, в Домике Пастернака и в других знаковых местах края. В проекте примут участие актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края.