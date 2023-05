Как Де Ниро помог спасти фильм "Бразилия" от забвения

В подкасте It Happened in Hollywood известный режиссер Терри Гиллиам рассказал, как его мрачная комедия-антиутопия "Бразилия" , которая сейчас считается шедевром, была почти "списана в утиль" компанией Universal. Но одна из его звезд картины— Роберт Де Ниро — смог спасти киношедевр от забвения. "Студии фильм совсем не понравился, — рассказал Гиллиам в интервью The Hollywood Reporter.