Как Де Ниро помог спасти фильм "Бразилия" от забвения

В подкасте It Happened in Hollywood известный режиссер Терри Гиллиам рассказал, как его мрачная комедия-антиутопия "Бразилия" , которая сейчас считается шедевром, была почти "списана в утиль" компанией Universal. Но одна из его звезд картины— Роберт Де Ниро — смог спасти киношедевр от забвения. "Студии фильм совсем не понравился, — рассказал Гиллиам в интервью The Hollywood Reporter.

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Тогдашний руководитель Universal Сид Шейнберг сказал Гиллиаму, что «ненавидит» этот фильм, и настоял на том, чтобы он радикально изменил его. Когда Гиллиам отказался, Шейнберг отказался его выпустить на экраны.

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Гиллиам подумал тогда: «Мы не можем бороться с ними с помощью юристов. Давай пойдем другим путем». Поэтому режиссер разместил в издании Variety объявление на всю страницу в котором говорилось: «Дорогой Сид Шейнберг, когда вы собираетесь выпустить мой фильм «Бразилия»? Терри Гиллиам».

«Именно тогда дерьмо попало в вентилятор, — вспоминает Гиллиам, — Они буквально сделали все, чтобы остановить выпуск».

Отказываясь сдаваться, Гиллиам обратился к «честным, порядочным журналистам», желающим посмотреть фильм: он отвезет их на автобусе в Мексику, где фильм шел в кинотеатрах, чтобы они увидели его своими глазами.

«Фильм уже вышел в прокат в Европе и получил очень хорошие отзывы, но в Америке его выпускать не собирались. Эта борьба продолжалась и продолжалась», — вспоминает режиссер.

Шейнберг и Гиллиам отказались общаться напрямую после их первой размолвки. Но они передавали сообщения друг другу через посредника.

«Мне посчастливилось познакомиться с парнем по имени Джек Мэтьюз, репортером художественного отдела LA Times, и он посмотрел фильм, он ему очень понравился. Он начал поднимать по этому поводу шум, — рассказал Гиллиам, — Он поддерживал разговор между мной и Сидом Шейнбергом».

Затем звезда киноиндустрии Роберт Де Ниро, отличающийся большой застенчивостью в прессе, придумал план, чтобы сделать фильму бесплатную рекламу.

«Мария Шрайвер вела шоу «Доброе утро, Америка» . Они очень давно хотели взять интервью у Де Ниро. Бобби никогда не занимался рекламой фильмов. Вот почему он для меня герой. Но он сказал: «Хорошо, они хотят поговорить со мной. Мы пойдем на шоу — ты и я», — расскзаал Гиллиам.

На шоу в какой-то момент Шрайвер повернулась к Гиллиаму, сидевшему рядом с Де Ниро, и сказала: «Терри, я так понимаю, у тебя проблемы со студией».

«Я сказал: «У меня нет проблем со студией. У меня проблема с одним мужчиной. Его зовут Сид Шейнберг, и выглядит он вот так, — вспоминает Гиллиам, И я вытащил фото 8×10 и поделился Сидом со всем миром. Я просто развлекался, возмущался и получал все больше и больше огласки».

После этого пошла молва о фантастическом фильме. «Затем это увидела Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса», — рассказал режиссер.

В конце концов, Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала «Бразилию лучшим фильмом», ее сценарий — лучшим, а Гиллиама — лучшим режиссером 1985 года.

Это убедило Шейнберга выпустить «Бразилию» в США.