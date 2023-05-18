Джеки Чан снимется в продолжении фильма "Каратэ-пацан"

Актер Джеки Чан может присоединиться к продолжению фильма "Каратэ-пацан". Об этом сообщает Discussing Film.

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Согласно информации издания, сейчас артист ведет переговоры для участия в проекте. Он может снова сыграть мистера Хана, как и в первом фильме 2010 года.

Режиссер нового "Каратэ-пацана" - Джонатан Энтвистл ("Конец го мира", "Ярмарка тщеславия"). Первый фильм рассказывает о 12-летнем Дре Паркере (Джейден Смит), который переезжает в Китай. Когда над ним начинают издеваться местные дети, мистер Хан вступает в игру, чтобы обучить Дре искусству кунг-фу.

Пока неизвестно, вернется ли Смит в новом проекте Энтвистла. Несколько месяцев назад Sony официально анонсировала новый фильм "Каратэ-пацан" с датой выхода 7 июня 2024 года.