Не пиши мне больше: чем опасна забастовка Гильдии сценаристов 2023 года для зрителей?
Гильдия американских сценаристов со 2 мая 2023 года бастует в Соединенных Штатах. Авторы всего лишь хотели договориться с киностудиями насчет улучшений условий своих трудовых договоров. Однако им отказались доплачивать за переработки, увеличившиеся из-за нескончаемых запросов стримингов на новые проекты. А пункт с изменениями в сотрудничестве с ИИ и вовсе не стали рассматривать.
Похожая ситуация сложилась и в 2007 году. Решение нашлось спустя 100 дней, однако в минусе тогда оказались абсолютно все: продюсеры, кинокомпании, зрители и сами сценаристы. Нынешняя забастовка длится всего третью неделю, а «нож в спину» зрительская аудитория уже получила. Ведь остановилась работа над новыми сезонами «Властелина колец: Кольца власти», «Одни из нас», «Очень странных дел», спин-оффами «Игры престолов» и не только.
Казалось бы, как протесты авторов сказываются на уже запущенных в производство и снимаемых проектах? Об этом и поговорим в материале «Слово и Дело». А также расскажем об остальных требованиях сценаристов, и как именно забастовка может отразиться на контенте и зрителях.
Прецедент 16-летней давности: чего хотели сценаристы в 2007 году
Основой предыдущей забастовки, продлившейся с 5 ноября 2007 по 12 февраля 2008 года, тоже были деньги. Тогда шоураннеры, помимо гонораров за сценарии, хотели получать гораздо больший процент с проданных DVD-дисков и платных просмотров в интернете.
Союз продюсеров кино и телевидения долго упирался, но под напором прессы, политиков, актеров и звезд шоу-бизнеса «крепость пала». И спустя почти 3,5 месяца боссы киностудий согласились установить более высокую фиксированную плату писателям за продажи кинопроектов онлайн и в рознице в первые два года, с третьего же — сценаристам «капало» по 2% за покупку продуктов их труда.
Однако после подписания «мировой», убытки в развлекательном сегменте уже перевалили за 2 млрд долларов. Контракты расторгались, фильмы отменялись, сериалы закрывались, съемки откладывались. Даже несколько церемоний награждений кинопремиями были прикрыты.
Время собирать камни: последствия забастовки 2007 года
Последствия протестов коснулись каждого зрителя. За примерами далеко ходить не надо: если вам казалось, что финал сериала «Остаться в живых» дописывался словно «на коленке» — вам не показалось. Та же участь постигла «Героев», особенно их экстренно урезанный второй сезон, «Доктора Хауса» и его четвертого «коротыша» на 16 эпизодов вместо привычных 22-24, а также наполовину сокращенную третью часть сериала «Побег». Могло лишиться полицейского Хэнка Шрейдера и шоу «Во все тяжкие», но исключения случаются — судьбу персонажа Дина Норриса переосмыслили и не стали «убивать».
Потеряли в качестве и фильмы. Из-за «сырого» сюжета провалились в прокате разрекламированная фантастическая экшен-комедия Брэда Силберлинга «Затерянный мир» с Уиллом Ферреллом и мюзикл Роба Маршалла «Девять» с Марион Котийяр, Николь Кидман и Пенелопой Крус. Сборы каждого из них смогли покрыть затраченный бюджет только наполовину.
Потерпели фиаско и «агент 007» Дэниел Крейг в «Кванте милосердия» с «Местью павших» Трансформеров, выпущенные в свет с «наметочными швами». «Лигу справедливости» Джорджа Миллера и вовсе аннулировали.
Мыло, мочало — начинай сначала: о чем протестуют сценаристы в 2023 году
Новые протестные настроения появились у шоураннеров давно. К тому же, 1 мая закончился «срок годности» продюсерского соглашения с авторами. И в свежих контрактах сценаристы «замахнулись» на улучшение условий своего труда. Ведь у киностудий и стримингов запросов много, а сценаристы — одни на всех.
Главным триггером послужила печально известная история автора сериала «Медведь» (2022) Алекса О’Кифа. Из-за нарушения сроков оплаты он не мог оплатить отопление в квартире, а на церемонию вручения Премии Гильдии сценаристов США шоуреннер отправился с минусом на карте, надев арендованные смокинг и бабочку.
Огласите весь список: новые требования Гильдии сценаристов
Представители американской гильдии попробовали спасти себя и своих коллег от финансового краха, выдвинув ряд следующих требований:
- увеличение минимальных выплат;
- за фильмы для стримингов с бюджетом в 12 млн долларов и выше должны платить как за фильм для кинотеатров;
- в начале работы сценаристы получают аванс в 50%, а вторая половина равномерно выплачивается каждую неделю;
- перед одобрением сериала работа над сценарием должна проводиться не меньше 10 недель;
- после утверждения сезона сценарий каждого эпизода будет писаться не меньше трех недель;
- за работу над не одобренным сериалом обязательна доплата в 25% от стандартной ставки;
- над не одобренными сериалами сразу работает полноценная команда, а не пара сценаристов;
- ввести доплаты за высокие просмотры;
- сценарист всегда должен присутствовать на съемочной площадке;
- сценарий от ИИ нельзя делать основой проекта;
- ИИ не может переписывать литературные первоисточники.
Стоит отметить, что требования, по сравнению с 2007 годом, стали жестче. Поэтому на скорый финал рассчитывать не приходится.
На чьей ты стороне?
Гильдия сценаристов США не шарашкина контора, а мощный и серьезный профсоюз, который насчитывает свыше 15 тысяч человек. Более того, организация делится на восточную, которая представляет интересы авторов кино и ТВ к востоку от реки Миссисипи, и западную — Южная Калифорния и сам Голливуд.
Поэтому на случай забастовок у них давно существует свод единых правил, придерживаться которых во время забастовки должен каждый. Иначе — расстрел, а точнее, исключение из гильдии и ограничения на работу.
Во время забастовки авторы не могут:
- работать над сценариями;
- появляться на съемочной площадке;
- предлагать свои услуги и обсуждать потенциальные сделки;
- вносить правки в уже снимающиеся проекты.
Во время забастовки авторы должны:
- ходить на пикеты и скандировать лозунги;
- рассказывать обо всех нарушениях правил забастовки.
Фильмов еще недописанных сколько?
Дабы не попасть в «бан», сценаристам пришлось экстренно побросать все свои проекты. Неудивительно, что список приостановленных картин буквально за пару дней разросся до громадных размеров:
- «Очень странные дела», 5 сезон;
- «Одни из нас», 2 сезон;
- «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» — приквел «Игры престолов»;
- «Властелин колец: Кольца власти», 2 сезон, который надеются доснять без шоураннеров;
- «Мандалорец», 4 сезон;
- «Сорвиголова: Рожденный заново», 1 сезон — начатые еще в феврале съемки были приостановлены;
- «Блэйд» — ребут от Marvel Studios;
- «Шершни», 3 сезон;
- «Разделение», 3 сезон;
- «Гриффины»;
- «Американский папаша»;
- «Кобра Кай», 6 сезон;
- «Начальная школа «Эбботт», 3 сезон;
- «Женщина при деньгах», 2 сезон;
- «Хитрости», 3 сезон;
- «Ночной суд», 2 сезон;
- «Зло», 4 сезон;
- «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», 3 сезон;
- «Звездный путь: Странные новые миры», 2-3 сезон;
- а также все вечерние телешоу, включая передачу Джимми Фэллона и Saturday Night Live.
Это лишь «вершина айсберга» — с каждым днем отмены продолжают множиться. Безусловно, забастовка 2023 года куда серьезнее «предшественницы». Тем более, что 16 лет назад современное телевидение только шагнуло на путь улучшений, а про онлайн-кинотеатр Netflix слышали только избранные.
Все же обширность последствий зависит исключительно от продолжительности конфликта. И если же сценаристы не договорятся с продюсерами к 30 июня, к протестам присоединиться Гильдия актеров, журналистов и телеведущих — SAG-AFTRA, численностью в 160 тысяч человек. Тогда руководителям студий придется остановить и все транслируемые популярные проекты, в результате чего зрители останутся без достойных сериалов, телешоу и фильмов.
В настоящее время сценаристов уже поддержали президент США Джо Байден, писатель Джордж Р. Р. Мартин, а также голливудские звезды Аманда Сайфред, Нэйтан Филлион, Марк Хэмилл, Адам Скотт и режиссеры Боб Оденкерк, Кристофер и Джонатан Ноланы.