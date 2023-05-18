Чем опасна забастовка Гильдии сценаристов 2023 года для зрителей

Гильдия американских сценаристов со 2 мая 2023 года бастует в Соединенных Штатах. Авторы всего лишь хотели договориться с киностудиями насчет улучшений условий своих трудовых договоров. Однако им отказались доплачивать за переработки, увеличившиеся из-за нескончаемых запросов стримингов на новые проекты. А пункт с изменениями в сотрудничестве с ИИ и вовсе не стали рассматривать.

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Похожая ситуация сложилась и в 2007 году. Решение нашлось спустя 100 дней, однако в минусе тогда оказались абсолютно все: продюсеры, кинокомпании, зрители и сами сценаристы. Нынешняя забастовка длится всего третью неделю, а «нож в спину» зрительская аудитория уже получила. Ведь остановилась работа над новыми сезонами «Властелина колец: Кольца власти», «Одни из нас», «Очень странных дел», спин-оффами «Игры престолов» и не только.

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Казалось бы, как протесты авторов сказываются на уже запущенных в производство и снимаемых проектах? Об этом и поговорим в материале «Слово и Дело». А также расскажем об остальных требованиях сценаристов, и как именно забастовка может отразиться на контенте и зрителях.

Прецедент 16-летней давности: чего хотели сценаристы в 2007 году

Основой предыдущей забастовки, продлившейся с 5 ноября 2007 по 12 февраля 2008 года, тоже были деньги. Тогда шоураннеры, помимо гонораров за сценарии, хотели получать гораздо больший процент с проданных DVD-дисков и платных просмотров в интернете.

Союз продюсеров кино и телевидения долго упирался, но под напором прессы, политиков, актеров и звезд шоу-бизнеса «крепость пала». И спустя почти 3,5 месяца боссы киностудий согласились установить более высокую фиксированную плату писателям за продажи кинопроектов онлайн и в рознице в первые два года, с третьего же — сценаристам «капало» по 2% за покупку продуктов их труда.

Однако после подписания «мировой», убытки в развлекательном сегменте уже перевалили за 2 млрд долларов. Контракты расторгались, фильмы отменялись, сериалы закрывались, съемки откладывались. Даже несколько церемоний награждений кинопремиями были прикрыты.

Время собирать камни: последствия забастовки 2007 года

Последствия протестов коснулись каждого зрителя. За примерами далеко ходить не надо: если вам казалось, что финал сериала «Остаться в живых» дописывался словно «на коленке» — вам не показалось. Та же участь постигла «Героев», особенно их экстренно урезанный второй сезон, «Доктора Хауса» и его четвертого «коротыша» на 16 эпизодов вместо привычных 22-24, а также наполовину сокращенную третью часть сериала «Побег». Могло лишиться полицейского Хэнка Шрейдера и шоу «Во все тяжкие», но исключения случаются — судьбу персонажа Дина Норриса переосмыслили и не стали «убивать».

Потерпели фиаско и «агент 007» Дэниел Крейг в «Кванте милосердия» с «Местью павших» Трансформеров, выпущенные в свет с «наметочными швами». «Лигу справедливости» Джорджа Миллера и вовсе аннулировали.

Мыло, мочало — начинай сначала: о чем протестуют сценаристы в 2023 году

Новые протестные настроения появились у шоураннеров давно. К тому же, 1 мая закончился «срок годности» продюсерского соглашения с авторами. И в свежих контрактах сценаристы «замахнулись» на улучшение условий своего труда. Ведь у киностудий и стримингов запросов много, а сценаристы — одни на всех.

Главным триггером послужила печально известная история автора сериала «Медведь» (2022) Алекса О’Кифа. Из-за нарушения сроков оплаты он не мог оплатить отопление в квартире, а на церемонию вручения Премии Гильдии сценаристов США шоуреннер отправился с минусом на карте, надев арендованные смокинг и бабочку.

Огласите весь список: новые требования Гильдии сценаристов

Представители американской гильдии попробовали спасти себя и своих коллег от финансового краха, выдвинув ряд следующих требований:

увеличение минимальных выплат;

за фильмы для стримингов с бюджетом в 12 млн долларов и выше должны платить как за фильм для кинотеатров;

в начале работы сценаристы получают аванс в 50%, а вторая половина равномерно выплачивается каждую неделю;

перед одобрением сериала работа над сценарием должна проводиться не меньше 10 недель;

после утверждения сезона сценарий каждого эпизода будет писаться не меньше трех недель;

за работу над не одобренным сериалом обязательна доплата в 25% от стандартной ставки;

над не одобренными сериалами сразу работает полноценная команда, а не пара сценаристов;

ввести доплаты за высокие просмотры;

сценарист всегда должен присутствовать на съемочной площадке;

сценарий от ИИ нельзя делать основой проекта;

ИИ не может переписывать литературные первоисточники.

Стоит отметить, что требования, по сравнению с 2007 годом, стали жестче. Поэтому на скорый финал рассчитывать не приходится.

На чьей ты стороне?

Гильдия сценаристов США не шарашкина контора, а мощный и серьезный профсоюз, который насчитывает свыше 15 тысяч человек. Более того, организация делится на восточную, которая представляет интересы авторов кино и ТВ к востоку от реки Миссисипи, и западную — Южная Калифорния и сам Голливуд.

Поэтому на случай забастовок у них давно существует свод единых правил, придерживаться которых во время забастовки должен каждый. Иначе — расстрел, а точнее, исключение из гильдии и ограничения на работу.

Во время забастовки авторы не могут:

работать над сценариями;

появляться на съемочной площадке;

предлагать свои услуги и обсуждать потенциальные сделки;

вносить правки в уже снимающиеся проекты.

Во время забастовки авторы должны:

ходить на пикеты и скандировать лозунги;

рассказывать обо всех нарушениях правил забастовки.

Фильмов еще недописанных сколько?

Дабы не попасть в «бан», сценаристам пришлось экстренно побросать все свои проекты. Неудивительно, что список приостановленных картин буквально за пару дней разросся до громадных размеров:

«Очень странные дела», 5 сезон;

«Одни из нас», 2 сезон;

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» — приквел «Игры престолов»;

«Властелин колец: Кольца власти», 2 сезон, который надеются доснять без шоураннеров;

«Мандалорец», 4 сезон;

«Сорвиголова: Рожденный заново», 1 сезон — начатые еще в феврале съемки были приостановлены;

«Блэйд» — ребут от Marvel Studios;

«Шершни», 3 сезон;

«Разделение», 3 сезон;

«Гриффины»;

«Американский папаша»;

«Кобра Кай», 6 сезон;

«Начальная школа «Эбботт», 3 сезон;

«Женщина при деньгах», 2 сезон;

«Хитрости», 3 сезон;

«Ночной суд», 2 сезон;

«Зло», 4 сезон;

«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», 3 сезон;

«Звездный путь: Странные новые миры», 2-3 сезон;

а также все вечерние телешоу, включая передачу Джимми Фэллона и Saturday Night Live.

Это лишь «вершина айсберга» — с каждым днем отмены продолжают множиться. Безусловно, забастовка 2023 года куда серьезнее «предшественницы». Тем более, что 16 лет назад современное телевидение только шагнуло на путь улучшений, а про онлайн-кинотеатр Netflix слышали только избранные.