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Не пиши мне больше: чем опасна забастовка Гильдии сценаристов 2023 года для зрителей?

Гильдия американских сценаристов со 2 мая 2023 года бастует в Соединенных Штатах. Авторы всего лишь хотели договориться с киностудиями насчет улучшений условий своих трудовых договоров. Однако им отказались доплачивать за переработки, увеличившиеся из-за нескончаемых запросов стримингов на новые проекты. А пункт с изменениями в сотрудничестве с ИИ и вовсе не стали рассматривать.

Чем опасна забастовка Гильдии сценаристов 2023 года для зрителей
© Слово и Дело

Похожая ситуация сложилась и в 2007 году. Решение нашлось спустя 100 дней, однако в минусе тогда оказались абсолютно все: продюсеры, кинокомпании, зрители и сами сценаристы. Нынешняя забастовка длится всего третью неделю, а «нож в спину» зрительская аудитория уже получила. Ведь остановилась работа над новыми сезонами «Властелина колец: Кольца власти», «Одни из нас», «Очень странных дел», спин-оффами «Игры престолов» и не только.

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Казалось бы, как протесты авторов сказываются на уже запущенных в производство и снимаемых проектах? Об этом и поговорим в материале «Слово и Дело». А также расскажем об остальных требованиях сценаристов, и как именно забастовка может отразиться на контенте и зрителях.

Прецедент 16-летней давности: чего хотели сценаристы в 2007 году

Основой предыдущей забастовки, продлившейся с 5 ноября 2007 по 12 февраля 2008 года, тоже были деньги. Тогда шоураннеры, помимо гонораров за сценарии, хотели получать гораздо больший процент с проданных DVD-дисков и платных просмотров в интернете.

Союз продюсеров кино и телевидения долго упирался, но под напором прессы, политиков, актеров и звезд шоу-бизнеса «крепость пала». И спустя почти 3,5 месяца боссы киностудий согласились установить более высокую фиксированную плату писателям за продажи кинопроектов онлайн и в рознице в первые два года, с третьего же — сценаристам «капало» по 2% за покупку продуктов их труда.

Однако после подписания «мировой», убытки в развлекательном сегменте уже перевалили за 2 млрд долларов. Контракты расторгались, фильмы отменялись, сериалы закрывались, съемки откладывались. Даже несколько церемоний награждений кинопремиями были прикрыты.

Время собирать камни: последствия забастовки 2007 года

Последствия протестов коснулись каждого зрителя. За примерами далеко ходить не надо: если вам казалось, что финал сериала «Остаться в живых» дописывался словно «на коленке» — вам не показалось. Та же участь постигла «Героев», особенно их экстренно урезанный второй сезон, «Доктора Хауса» и его четвертого «коротыша» на 16 эпизодов вместо привычных 22-24, а также наполовину сокращенную третью часть сериала «Побег». Могло лишиться полицейского Хэнка Шрейдера и шоу «Во все тяжкие», но исключения случаются — судьбу персонажа Дина Норриса переосмыслили и не стали «убивать».

Потеряли в качестве и фильмы. Из-за «сырого» сюжета провалились в прокате разрекламированная фантастическая экшен-комедия Брэда Силберлинга «Затерянный мир» с Уиллом Ферреллом и мюзикл Роба Маршалла «Девять» с Марион Котийяр, Николь Кидман и Пенелопой Крус. Сборы каждого из них смогли покрыть затраченный бюджет только наполовину.

Потерпели фиаско и «агент 007» Дэниел Крейг в «Кванте милосердия» с «Местью павших» Трансформеров, выпущенные в свет с «наметочными швами». «Лигу справедливости» Джорджа Миллера и вовсе аннулировали.

Мыло, мочало — начинай сначала: о чем протестуют сценаристы в 2023 году

Новые протестные настроения появились у шоураннеров давно. К тому же, 1 мая закончился «срок годности» продюсерского соглашения с авторами. И в свежих контрактах сценаристы «замахнулись» на улучшение условий своего труда. Ведь у киностудий и стримингов запросов много, а сценаристы — одни на всех.

Главным триггером послужила печально известная история автора сериала «Медведь» (2022) Алекса О’Кифа. Из-за нарушения сроков оплаты он не мог оплатить отопление в квартире, а на церемонию вручения Премии Гильдии сценаристов США шоуреннер отправился с минусом на карте, надев арендованные смокинг и бабочку.

Огласите весь список: новые требования Гильдии сценаристов

Представители американской гильдии попробовали спасти себя и своих коллег от финансового краха, выдвинув ряд следующих требований:

  • увеличение минимальных выплат;
  • за фильмы для стримингов с бюджетом в 12 млн долларов и выше должны платить как за фильм для кинотеатров;
  • в начале работы сценаристы получают аванс в 50%, а вторая половина равномерно выплачивается каждую неделю;
  • перед одобрением сериала работа над сценарием должна проводиться не меньше 10 недель;
  • после утверждения сезона сценарий каждого эпизода будет писаться не меньше трех недель;
  • за работу над не одобренным сериалом обязательна доплата в 25% от стандартной ставки;
  • над не одобренными сериалами сразу работает полноценная команда, а не пара сценаристов;
  • ввести доплаты за высокие просмотры;
  • сценарист всегда должен присутствовать на съемочной площадке;
  • сценарий от ИИ нельзя делать основой проекта;
  • ИИ не может переписывать литературные первоисточники.

Стоит отметить, что требования, по сравнению с 2007 годом, стали жестче. Поэтому на скорый финал рассчитывать не приходится.

На чьей ты стороне?

Гильдия сценаристов США не шарашкина контора, а мощный и серьезный профсоюз, который насчитывает свыше 15 тысяч человек. Более того, организация делится на восточную, которая представляет интересы авторов кино и ТВ к востоку от реки Миссисипи, и западную — Южная Калифорния и сам Голливуд.

Поэтому на случай забастовок у них давно существует свод единых правил, придерживаться которых во время забастовки должен каждый. Иначе — расстрел, а точнее, исключение из гильдии и ограничения на работу.

Во время забастовки авторы не могут:

  • работать над сценариями;
  • появляться на съемочной площадке;
  • предлагать свои услуги и обсуждать потенциальные сделки;
  • вносить правки в уже снимающиеся проекты.

Во время забастовки авторы должны:

  • ходить на пикеты и скандировать лозунги;
  • рассказывать обо всех нарушениях правил забастовки.

Фильмов еще недописанных сколько?

Дабы не попасть в «бан», сценаристам пришлось экстренно побросать все свои проекты. Неудивительно, что список приостановленных картин буквально за пару дней разросся до громадных размеров:

  • «Очень странные дела», 5 сезон;
  • «Одни из нас», 2 сезон;
  • «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» — приквел «Игры престолов»;
  • «Властелин колец: Кольца власти», 2 сезон, который надеются доснять без шоураннеров;
  • «Мандалорец», 4 сезон;
  • «Сорвиголова: Рожденный заново», 1 сезон — начатые еще в феврале съемки были приостановлены;
  • «Блэйд» — ребут от Marvel Studios;
  • «Шершни», 3 сезон;
  • «Разделение», 3 сезон;
  • «Гриффины»;
  • «Американский папаша»;
  • «Кобра Кай», 6 сезон;
  • «Начальная школа «Эбботт», 3 сезон;
  • «Женщина при деньгах», 2 сезон;
  • «Хитрости», 3 сезон;
  • «Ночной суд», 2 сезон;
  • «Зло», 4 сезон;
  • «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», 3 сезон;
  • «Звездный путь: Странные новые миры», 2-3 сезон;
  • а также все вечерние телешоу, включая передачу Джимми Фэллона и Saturday Night Live.

Это лишь «вершина айсберга» — с каждым днем отмены продолжают множиться. Безусловно, забастовка 2023 года куда серьезнее «предшественницы». Тем более, что 16 лет назад современное телевидение только шагнуло на путь улучшений, а про онлайн-кинотеатр Netflix слышали только избранные.

Все же обширность последствий зависит исключительно от продолжительности конфликта. И если же сценаристы не договорятся с продюсерами к 30 июня, к протестам присоединиться Гильдия актеров, журналистов и телеведущих — SAG-AFTRA, численностью в 160 тысяч человек. Тогда руководителям студий придется остановить и все транслируемые популярные проекты, в результате чего зрители останутся без достойных сериалов, телешоу и фильмов.

В настоящее время сценаристов уже поддержали президент США Джо Байден, писатель Джордж Р. Р. Мартин, а также голливудские звезды Аманда Сайфред, Нэйтан Филлион, Марк Хэмилл, Адам Скотт и режиссеры Боб Оденкерк, Кристофер и Джонатан Ноланы.

Фильмы, Американский папаша, Затерянный мир, Девять, Медведь, Блэйд, Побег, Остаться в живых, Доктор Хаус, Во все тяжкие, Игра престолов, Зло, Сырое, Лига справедливости, Герой, Брэд Силберлинг, Роб Маршалл, Аманда Сайфред, Боб Оденкерк, Дин Норрис, Джимми Фэллон, Джордж Миллер, Уилл Феррелл, Джонатан Нолан, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джордж Мартин, Адам Скотт, Марк Хэмилл, Кристофер Нолан, Дэниел Крейг, Джозеф Байден, Netflix
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