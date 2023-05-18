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Приостановлена работа над сериалом "Пингвин" с Колином Фарреллом

Забастовка сценаристов в США продолжает путать карты студиям и стримингам, заставляя их передвигать сроки премьер проектов.

Приостановлена работа над сериалом "Пингвин"
© Российская Газета

На сей раз о приостановке работы над важным проектом заявили на Max (бывший HBO Max). Речь о мини-сериале о противнике Бэтмена "Пингвин" (The Penguin) с Колином Фарреллом, который должен был выйти в 2024 году. Новые сроки, по понятным причинам, не называются.

Восьмисерийный проект расскажет историю босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота.

Режиссер - Крэйг Зобел ("Мейр из Исттауна", "Оставленные", "Американские боги", "Мир Дикого Запада").

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