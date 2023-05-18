Приостановлена работа над сериалом "Пингвин"

На сей раз о приостановке работы над важным проектом заявили на Max (бывший HBO Max). Речь о мини-сериале о противнике Бэтмена "Пингвин" (The Penguin) с Колином Фарреллом, который должен был выйти в 2024 году. Новые сроки, по понятным причинам, не называются.