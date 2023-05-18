Приостановлена работа над сериалом "Пингвин" с Колином Фарреллом
Забастовка сценаристов в США продолжает путать карты студиям и стримингам, заставляя их передвигать сроки премьер проектов.
На сей раз о приостановке работы над важным проектом заявили на Max (бывший HBO Max). Речь о мини-сериале о противнике Бэтмена "Пингвин" (The Penguin) с Колином Фарреллом, который должен был выйти в 2024 году. Новые сроки, по понятным причинам, не называются.
Восьмисерийный проект расскажет историю босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота.
Режиссер - Крэйг Зобел ("Мейр из Исттауна", "Оставленные", "Американские боги", "Мир Дикого Запада").