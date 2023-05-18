Как снимали «Интердевочку»

В 1989 году на советский киноэкран вышла драма Петра Тодоровского «Интердевочка». Картина наделала много шума и в 1990 году была признана лучшим фильмом по результатам опроса журнала «Советский экран». Драма получилась жесткой, во-первых, в ней открыто демонстрировалась бедственная ситуация в СССР конца 1980-х, когда для многих молодых женщин заветной мечтой стал поиск заграничного мужа с последующей эмиграцией. Во-вторых, показывалось, что заграница для советских ночных бабочек оборачивалась вовсе не волшебной сказкой. В-третьих, фильм о медицинской сестре, превращающейся по ночам в валютную проститутку, просто не мог обойтись без откровенных сцен, хоть исполнительница главной роли Елена Яковлева и отказалась «барахтаться с партнерами перед камерой». MIR24.TV рассказывает, как создавался фильм «Интердевочка».

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Итак, 1984 год, молодая актриса Елена Яковлева заканчивает Государственный институт театрального искусства им. А.В, Луначарского – ныне ГИТИС. И сразу попадает к Галине Волчек в «Современник». В этом театре Яковлева проработает в общей сложности 27 лет, будет блистать в спектаклях «Двое на качелях», «Три сестры», «Пигмалион», «Вишневый сад», «Играем... Шиллера!», «Бесы», «Гроза», «Пять вечеров»... Однако не все во взаимоотношениях с театром было гладко: уже в 1986 году актриса ушла из «Современника» в Театр имени М.Н. Ермоловой, чтобы через три года вернуться. Галина Волчек приняла «блудную дочь» – впоследствии она признавалась в особенном, чуть ли не материнском чувстве к Елене Яковлевой. О том, почему произошел тот разрыв, актрису спрашивают до сих пор, ясно одно: не было бы ухода из «Современника», не случилось бы «Интердевочки» – знаковой роли в ее актерской судьбе…

«По главной улице с оркестром», «Военно-полевой роман», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Городской романс» – к 1989 году Петр Тодоровский был известным режиссером. Фильма о валютных проститутках от бывшего фронтовика никто не ожидал, а уговорила жена, Мира Тодоровская, которая прочла повесть Владимира Кунина «Фрекен Танька», опубликованную в журнале «Аврора» в 1988 году, и была под впечатлением. По сути, она выступила продюсером, хотя такой должности в советском кинопроме не существовало. С ее помощью фильм запустили в производство на «Мосфильме», а в Швеции был найден спонсор, который добавил недостающие средства для съемок.

По мнению режиссера Валерия Тодоровского, сына Петра и Миры Тодоровских, для Петра Ефимовича это «был момент такого вызова – сделать какое-то массовое, народное кино, ведь до этого ни один из его фильмов не становился хитом в прокате».

Вряд ли кто-то будет спорить, что половина успеха картины – это удачный подбор актеров. Кунин видел в роли медсестры Тани Зайцевой Татьяну Догилеву и, по слухам, даже писал под нее сценарий. Однако по результатам проб Тодоровский на роль ее не утвердил. Тогда пригласили Наталью Андрейченко – тоже не подошла. В общей сложности актрису искали семь месяцев, Петр Тодоровский рассматривал кандидатуры Ирины Розановой, Ингеборги Дапкунайте, польской звезды Катажины Фигуры.

Попробовать на роль Тани малоизвестную тогда актрису театра имени Ермоловой Елену Яковлеву предложила Мира Григорьевна. Тодоровский сначала был против, типаж Яковлевой совершенно не соответствовал тому, как он представлял себе героиню – недостаточно пышные формы. Актриса, в свою очередь, проституток никогда не видела, но согласилась участвовать в пробах, как только прочла на пакете со сценарием, пришедшем из «Мосфильма», имя Тодоровского. Яковлевой безумно нравился его «Военно-полевой роман», после которого она мечтала сняться у Тодоровского «хотя бы раз в жизни в любой роли».

«Очень смешно Петр Ефимович выбирал актрис. Он же из глубокой провинции и был убежден в том, что проститутки – это толстозадые девки с большими «буферами». Я переубеждала, возила к «Националю» – тогда путаны гнездились именно там – и показывала, как они выглядят на самом деле», – рассказывала Мира Григорьевна.

Претенденток в день проб было очень много, очередь до Яковлевой дошла только поздним вечером. Разыгрывали сцену объяснения с матерью. Актриса Лариса Малеванная, утвержденная на роль мамы Тани Аллы Сергеевны, оба выбились из сил, да и Елена Яковлева, весь день прождавшая своей очереди, уже была на грани эмоционального срыва и не могла сдержать слез. Увидев актрису в таком состоянии, Тодоровский понял, что Яковлева-то ему и нужна, а более пышные формы можно сделать из поролона. Потом уже он подобрал ей колоритную компанию подруг по несчастью в лице Любови Полищук, Ирины Розановой и Ингеборги Дапкунайте.

28-летняя Яковлева оказалась не из тех актрис, которые за перспективную роль готовы сняться в любом виде – полностью обнажаться, «лизаться и барахтаться» с партнером перед камерой она категорически отказалась. Поэтому съемки интимных сцен выглядели комично. Так, момент близости с японским клиентом снимали без партнера. В процессе принимал участие почти весь мужской состав группы…

«Если бы мы сняли то, что в этот момент происходило на площадке, это был бы лучший фильм в моей жизни, – заявил как-то Петр Тодоровский. – Дело было так. Актриса лежала на кровати в нижнем белье, под кроватью поставили бревно и под музыку его раскачивали. Осветитель в такт манипулировал светом, оператор – камерой, а режиссер сидел за кадром и ритмично расталкивал актрису. Вся группа еле сдерживала смех, а кто-то посоветовал даже запатентовать этот способ. Пока сняли этот кадр с разных точек, все были мокрые и вымотанные. Одна Лена полеживала, отдыхала».

Актриса Наталия Дрожжина, сыгравшая в фильме маму Ляли, вспоминала: «Ее намазали глицерином, как будто ей жарко. Кровать трясли, тумбочки трясли. Японца там близко не было». В кадре, правда, получилось все не очень реалистично. Но для режиссера главным было донести суть, а не смаковать подробности. И Яковлева одними глазами сыграла все.

Мужа Тани играл шведский актер Томас Лаустиола. Во время работы над фильмом ему разрешили понаблюдать за гостиничными валютными проститутками – в сопровождении капитана КГБ, который ходил с иностранцами по ресторанам, объяснял внутреннюю кухню и рассказывал, как замешаны в этом бизнесе таксисты. Лаустиола рассказывал, что в молодости, обучаясь в балетной школе в Хельсинки, он довольно долгое время жил с валютной проституткой из Чехии, которая днем работала акушеркой, а по ночам превращалась в ночную бабочку. Это была почти шведская семья: Лаустиола и двое его друзей жили с чешской интердевочкой по очереди – по неделе.

Фильм сняли всего за три месяца. Съемки шли в Ленинграде в гостинице «Прибалтийская», Москве и Швеции. Любопытно, что именно в «Прибалтийской» несколько месяцев наблюдал за жизнью валютных проституток автор повести Владимир Кунин, который и придумал термин «интердевочка» в качестве эвфемизма.

Тодоровский сделал финал «Интердевочки» трагичным: почувствовав неладное, Таня мчится на машине в аэропорт, чтобы вернуться в СССР. Она разбивается, не справившись с управлением, так и не узнав, что Алла Сергеевна покончила с собой. Шведская сторона не хотела выпускать на экран картину с таким мрачным финалом, поэтому для Швеции сделали второй вариант – две серии смонтировали в одну, а финал оставался открытым. Правда, в шведский прокат картина Петра Тодоровского так и не вышла: компания «Сталлет-фильм», частично финансировавшая съемки, обанкротилась.

В 1989 году картина «Интердевочка» стала лидером проката в СССР, а Яковлева, по результатам опроса читателей журнала «Советский экран», – лучшей актрисой года. За билетами в кинотеатры выстраивались длинные очереди, на «Мосфильме» стояли мешки писем, кто-то писал с возмущением, но большинство – с восхищением. И повесть Кунина, и экранизация Тодоровского вызвали большой отклик среди проституток, в одном из посланий актрисе даже предложили возглавить профсоюз девушек легкого поведения.

«Мужчины признавались в любви, приходили письма из психбольниц, колоний... Их было безумно интересно читать, – вспоминала актриса. – Авторы рассказывали, что им разрешали вешать мой портрет над кроватью... Одно письмо помню почти дословно: «Леночка, ты такая красотка. Если хочешь познакомиться с мужественным, сильным и красивым мачо, то это я. Сижу 15-й год в колонии строгого режима в одиночной камере. Осталось немного, скоро на волю. Если ты при выходе из театра «Современник» встретишь такого лысоватого мужественного красавца с тремя гвоздиками – это я». С тех пор при выходе из театра озираюсь по сторонам».