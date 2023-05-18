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Памела Андерсон снимется в документальном фильме о Бриджит Бардо

Компания Fremantle приобрела права на прокат документального фильма о Бриджит Бардо, сообщает Deadline. Картина "Бардо" Алена Берлинера выйдет в 2023 году на французском телеканале TF1.

Памела Андерсон снимется в фильме о Бриджит Бардо
© Газета.Ru

Как рассказывают авторы, они хотят рассказать настоящую историю "музы величайших творцов, которую так часто не понимали". В съемках приняла участие Памела Андерсон.

88-летняя Бриджит Бардо - одна из первых французских актрис, добившихся мирового успеха, звезда фильмов "И Бог создал женщину", "Истина", "Презрение".

С начала 1970-х завершила карьеру в кино и стала активисткой движения за права животных. В 2021 году ее оштрафовали на €20 тыс. за расизм в письме в защиту животных.

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