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Завершены съёмки остросюжетного фильма «Командир» с Кириллом Зайцевым в главной роли

Завершены съёмки остросюжетного, основанного на реальных событиях фильма «Командир» (16+) с Кириллом Зайцевым в главной роли. Это история о жизни Героя СССР – Геннадия Николаевича Зайцева, одного из создателей знаменитого антитеррористического подразделения «Альфа».

Завершены съемки «Командира» с Зайцевым в главной роли
© FBM.ru

Первая часть фильма расскажет о мальчике из глухой уральской деревни, который вырос без отца в многодетной семье. Он сумел не только пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, но и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «А», которое в будущем стало известно всему миру как «Группа «Альфа».

Следующая часть кинокартины повествует о том, что случилось 1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (Владикавказ). Тогда террористы захватили в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. При помощи работы «Группы «А» и прочих структур во главе с Геннадием Зайцевым все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

В съёмках участвовали Кирилл Зайцев, Артём Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев, Борис Каморзин, Сослан Фидаров и другие. Режиссёром выступил Александр Гурьянов.

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