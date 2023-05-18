Завершены съемки «Командира» с Зайцевым в главной роли

Завершены съёмки остросюжетного, основанного на реальных событиях фильма «Командир» (16+) с Кириллом Зайцевым в главной роли. Это история о жизни Героя СССР – Геннадия Николаевича Зайцева, одного из создателей знаменитого антитеррористического подразделения «Альфа».

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Первая часть фильма расскажет о мальчике из глухой уральской деревни, который вырос без отца в многодетной семье. Он сумел не только пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, но и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «А», которое в будущем стало известно всему миру как «Группа «Альфа».