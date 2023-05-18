В Чувашии представили фильм "Один из нас" о просветителе Иване Яковлеве
В Национальной библиотеке Чувашии состоялась премьера короткометражного фильма "Один из нас" ("Пиртен пери") о том, как просветитель Иван Яковлев создавал чувашский алфавит.
Картину снимали там, где учился и работал Иван Яковлев - в Ульяновской области, в здании Симбирской школы, где сейчас работает музей, а также в Казани.
Большую часть ролей в киноленте исполнили артисты Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. А главного героя сыграл молодой актер Григорий Петров, который отметил, что роль его немного пугала из-за огромной ответственности.
Выступая перед премьерой, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что в рамках юбилейной даты чувашского просветителя различные мероприятия успешно проведены не только в республике, но и за ее пределами. Он поблагодарил главу Чувашии Олега Николаева за доверие возглавить оргкомитет торжественных мероприятий, благодаря чему, по словам Аксакова, он больше узнал о выдающемся земляке.