Названа точная дата выхода 11-го сезона «Футурамы»

Новый сезон мультсериала «Футурама» начнет выходить с 24 июля. Об этом сообщил американский стриминговый сервис Hulu, на площадке которого будут появляться серии.

Авторы мультсериала затронут актуальные темы, среди которых пандемия, вакцинация, криптовалюты и многое другое. Зрители смогут больше узнать об отношениях Фрая и Лилы, а также о секрете «робота Санты». Всего в новый сезон войдут десять эпизодов.