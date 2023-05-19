Названа точная дата выхода 11-го сезона «Футурамы»
Новый сезон мультсериала «Футурама» начнет выходить с 24 июля. Об этом сообщил американский стриминговый сервис Hulu, на площадке которого будут появляться серии.
Авторы мультсериала затронут актуальные темы, среди которых пандемия, вакцинация, криптовалюты и многое другое. Зрители смогут больше узнать об отношениях Фрая и Лилы, а также о секрете «робота Санты». Всего в новый сезон войдут десять эпизодов.
Шоураннером проекта стал Мэтт Грейнинг. В сериал вернется Джон ДиМаджо, озвучивающий робота Бендера. Артисту удалось решить свои разногласия по поводу низких гонораров с компанией Disney.