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Названа точная дата выхода 11-го сезона «Футурамы»

Новый сезон мультсериала «Футурама» начнет выходить с 24 июля. Об этом сообщил американский стриминговый сервис Hulu, на площадке которого будут появляться серии.

Названа точная дата выхода 11-го сезона «Футурамы»
© Слово и Дело

Авторы мультсериала затронут актуальные темы, среди которых пандемия, вакцинация, криптовалюты и многое другое. Зрители смогут больше узнать об отношениях Фрая и Лилы, а также о секрете «робота Санты». Всего в новый сезон войдут десять эпизодов.

Шоураннером проекта стал Мэтт Грейнинг. В сериал вернется Джон ДиМаджо, озвучивающий робота Бендера. Артисту удалось решить свои разногласия по поводу низких гонораров с компанией Disney.

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