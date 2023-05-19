Как спастись при огненном дожде: подборка кинокатастроф

Как спастись при огненном дожде и выжить на другой планете: подборка кинокатастроф
В ближайшие выходные на ТВ-3 покажут подборку фильмов о людях, оказавшихся сильнее катастрофических обстоятельств. Всего будет показано три киноленты, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе телеканала.
«Все, кто ищет вдохновение в борьбе с обстоятельствами или просто хочет провести незабываемый киноуикенд, – включайте ТВ-3 в ближайшие выходные», – отметили в пресс-службе телеканала.
«Глубоководный горизонт»
Показ фильма состоится 19 мая в 19:30. Картина основана на реальных событиях и рассказывает об одной из самых масштабных и страшных аварий в истории нефтедобычи, которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе на платформе «Глубоководный горизонт». В результате в океан вылились миллионы тонн нефти.
В конце фильма показаны фотографии реальных людей, которые стали прототипами главных героев, а также зритель может узнать, что с ними случилось после катастрофы.
«Гренландия»
В ближайшую субботу на ТВ-3 покажут историю об апокалипсисе с главным героем, которому придется взять себя в руки, чтобы спасти близких. Вместе с семьей он готовится наблюдать падение обломков кометы на Землю, но вместо небольших фрагментов на планету начинает обрушиваться настоящий огненный дождь.
«Чужая земля»
Также в субботу в 22:30 состоится премьера европейского фильма «Чужая земля» («Приливы»). Кинолента рассказывает о том, что после глобальной катастрофы земля погрузилась под воду и люди переселились на планету Кеплер-209.
Через некоторое время оказывается, что на этой планете люди не могут иметь детей. Поэтому миссия «Улисс 2» возвращается на Землю, чтобы понять, как можно решить эту проблему.