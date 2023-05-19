Новый "Индиана Джонс" разочаровал критиков в Каннах

После премьеры фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) на Каннском кинофестивале подоспели и первые отзывы на него. В основном критики недовольны картиной.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у пятой части франшизы всего 50% "свежести". "В конечном итоге это похоже на подделку бесценного сокровища: блестящая форма может быть на первый взгляд убедительной, но чем дольше вы смотрите, тем более вопиющим становится его убожество", - написал Робби Коллин из Daily Telegraph.

Встречаются и более резкие замечания. По мнению одного из критиков "никто с мозгами в голове не сравнит "Колесо судьбы" с первыми фильмами". Из положительных характеристик - веселье, приключения, красивая картинка и "достойное прощание" с героем.