Когда состоится премьера «Маши и Медведя в кино: Скажите «Ой!»

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» (6+) в российский кинопрокат 1 июня. Зрители увидят 22-минутный фильм, а также четыре новые 7-минутные истории о Маше и Медведе.

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он – свадебный фотограф, а Маша – его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви. Очаровательная история с вдохновляющим посланием о любви и дружбе, которая не раз заставит зрителей сказать: «ОЙ!».