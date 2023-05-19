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Когда состоится премьера «Маши и Медведя в кино: Скажите «Ой!»

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» (6+) в российский кинопрокат 1 июня. Зрители увидят 22-минутный фильм, а также четыре новые 7-минутные истории о Маше и Медведе.

Когда состоится премьера «Маши и Медведя в кино: Скажите «Ой!»
© FBM.ru

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он – свадебный фотограф, а Маша – его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви. Очаровательная история с вдохновляющим посланием о любви и дружбе, которая не раз заставит зрителей сказать: «ОЙ!».

Роли озвучили: Юлия Зуникова (Маша), Борис Кутневич, Артём Божутин, Валерия Шевченко, Зинаида Куприанович, Олег Савостюк, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская. Производством занималась студия Animaccord.

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