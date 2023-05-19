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21 минуту назад

У Disney на руках есть готовое аниме по «Чужому против Хищника»

Игромания.ру

Бывший продюсер 20th Century Fox Джошуа Иццо рассказал, что на руках у Disney есть завершённое аниме по «Чужому против Хищника» — но его почему-то не выпускают.

У Disney на руках есть готовое аниме по «Чужому против Хищника»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, за создание проекта из 10 эпизодов отвечал режиссёр Синдзи Арамаки, который занимался аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос».

Сценаристами выступали Эрик Калдерон («Афросамурай: Воскрешение») и Дэйв Баркер, которых продюсер назвал «безумно талантливыми».

Разработка проекта началась ещё тогда, когда «Чужой: Завет» находился на ранних стадиях производства, а сюжет аниме разворачивался после событий «Чужого против Хищника» и «Чужого 4».

Историю собирались показать по ТВ в Японии, а на Западе её бы сразу выпустили в формате DVD. Но в итоге история так и не увидела свет, хотя продюсер отметил, что работа над аниме была закончена, а права на франшизу теперь принадлежат Disney.

Возможно, что студия не оценила качество продукта или не захотела выпускать анимационную новинку из-за собственных планов на франшизу.

Сейчас Федерико Альварес («Зловещие мертвецы: Черная книга», «Не дыши») занимается своим фильмом по «Чужому», а ещё в разработке находится сериал во вселенной от Ноа Хоули («Фарго», «Легион») для Hulu.

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