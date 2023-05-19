Стала известна дата выхода фильма «Рождение легенд» в России

«Я подумал, что это невероятная история о том, откуда берется музыка и куда приводят мечты. Работая над фильмом, я понял, что комбинация этих двух вещей была действительно настолько мощной и могущественной! И как рассказчик, я больше всего на свете был счастлив, что могу рассказать это, потому что это мой отец», — поделился создатель фильма Тимоти Скотт Богарт.