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Инсайдер Снайдер заявил, что Эмма Стоун лишилась роли в "Фантастической четверке" из-за финансовых запросов

Известный инсайдер Джефф Снайдер в интервью на подкасте The Hot Mic заявил, что Эмма Стоун лишилась роли в ребуте "Фантастической четверки" из-за слишком большого гонорара. Он подчеркнул, что Стоун должна была сыграть Сью Сторм в супергеройском блокбастере, однако запросила оплату в размере $20 млн. Снайдер добавил, что шоураннеры планировали построить часть сюжета вокруг Сью Сторм, поэтому на роль супергероини рассматривают популярную актрису. Студия Marvel анонсировала перезагрузку "Фантастической четверки" в декабре 2020 года. Ее выход запланирован на 2025 год. Режиссером картины стал Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн"), а за сценарий отвечают Джефф Каплан и Йен Спрингер. По информации портала, Marvel Studios планирует снимать "Фантастическую четверку" в Лондоне под руководством режиссера Мэтта Шекмана и с участием сценаристов Джеффа Каплана, Йена Спрингера и Джоша Фридмана. Ранее Мила Кунис опровергла участие в "Фантастической четверке" в роли женской версии Существа. Она подчеркнула, что слухи о ее участии в проекте появились после того, как актрису заметили на ужине с режиссером фильма Мэттом Шекманом.

Инсайдер Снайдер заявил, что Эмма Стоун лишилась роли в "Фантастической четверке" из-за финансовых запросов
© Газета.Ru
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