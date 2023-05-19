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Disney создал аниме-сериал "Чужой против Хищника"

Бывший директор по лицензированию и продюсер кинокомпании 20th Century Fox Джошуа Иццо заявил, что студия Disney создала аниме-сериал «Чужой против Хищника». Об этом пишет IGN.

Disney создал аниме-сериал "Чужой против Хищника"
© Газета.Ru

«Сейчас в компании Disney, в 20th Studios, находится 10 эпизодов полностью завершенного аниме-сериала «Чужой против Хищника», который я продюсировал. Он закончен. Он в банке. Он смикширован; он закончен. Его спродюсировали и придумали сюжет Эрик Калдерон и Дэйв Бейкер, два невероятно безумно талантливых парня», — заверил Иццо.

Он уточнил, что производство проекта началось одновременно с работой над фильмом «Чужой: Завет». Однако, отметил Иццо, по какой-то причине мультфильм так и не вышел в прокат. Изначально киностудия планировала показывать аниме в Японии, а после запустить производство DVD-дисков с сериалом, резюмировал продюсер.

Ранее Сигурни Уивер заверила, что не вернется к своей роли во франшизе «Чужого».

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