Disney создал аниме-сериал "Чужой против Хищника"

«Сейчас в компании Disney, в 20th Studios, находится 10 эпизодов полностью завершенного аниме-сериала «Чужой против Хищника», который я продюсировал. Он закончен. Он в банке. Он смикширован; он закончен. Его спродюсировали и придумали сюжет Эрик Калдерон и Дэйв Бейкер, два невероятно безумно талантливых парня», — заверил Иццо.