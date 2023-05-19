Disney создал аниме-сериал "Чужой против Хищника"
Бывший директор по лицензированию и продюсер кинокомпании 20th Century Fox Джошуа Иццо заявил, что студия Disney создала аниме-сериал «Чужой против Хищника». Об этом пишет IGN.
«Сейчас в компании Disney, в 20th Studios, находится 10 эпизодов полностью завершенного аниме-сериала «Чужой против Хищника», который я продюсировал. Он закончен. Он в банке. Он смикширован; он закончен. Его спродюсировали и придумали сюжет Эрик Калдерон и Дэйв Бейкер, два невероятно безумно талантливых парня», — заверил Иццо.
Он уточнил, что производство проекта началось одновременно с работой над фильмом «Чужой: Завет». Однако, отметил Иццо, по какой-то причине мультфильм так и не вышел в прокат. Изначально киностудия планировала показывать аниме в Японии, а после запустить производство DVD-дисков с сериалом, резюмировал продюсер.
Ранее Сигурни Уивер заверила, что не вернется к своей роли во франшизе «Чужого».