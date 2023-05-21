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Disney удалит ряд фильмов и сериалов со своих сервисов ради экономии

Студия Disney удалит со своих стриминговых сервисов Disney+ и Hulu более 50 фильмов и сериалов. Таким образом компания пытается сократить расходы на фоне падения числа подписчиков платформ, пишет Variety.

Disney удалит ряд фильмов и сериалов со своих сервисов ради экономии
© Sostav

За счет удаления контента с сервисов Disney планирует уменьшить сумму налогов и списать от 1,5 до 1,8 млрд долларов за июньский финансовый квартал. В список сериалов и фильмов, которые пропадут со стриминговых площадок вошли: &laquo;Уиллоу&raquo;, &laquo;Старгерл&raquo;, &laquo;Тайное общество мистера Бенедикта&raquo;, &laquo;Айван, единственный и неповторимый&raquo; и другие.

В то же время компания планирует несколько шагов по увеличению рентабельности стриминга, среди них: повышение стоимости подписки на версию Disney+ без рекламы, сокращение производства дорогостоящего контента франшиз Marvel и &laquo;Звездные войны&raquo;, а также объединение подписок Hulu+ с Disney+.

Добавим, медиакомпания Walt Disney отчиталась о росте чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале, завершившемся 1 апреля. При этом компания столкнулась с оттоком пользователей стримингового сервиса Disney+, их число сократилось на 2% &mdash; до 157,8 млн с 161,8 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года.

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