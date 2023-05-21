Disney удалит ряд фильмов и сериалов со своих сервисов ради экономии

Студия Disney удалит со своих стриминговых сервисов Disney+ и Hulu более 50 фильмов и сериалов. Таким образом компания пытается сократить расходы на фоне падения числа подписчиков платформ, пишет Variety.
За счет удаления контента с сервисов Disney планирует уменьшить сумму налогов и списать от 1,5 до 1,8 млрд долларов за июньский финансовый квартал. В список сериалов и фильмов, которые пропадут со стриминговых площадок вошли: «Уиллоу», «Старгерл», «Тайное общество мистера Бенедикта», «Айван, единственный и неповторимый» и другие.
В то же время компания планирует несколько шагов по увеличению рентабельности стриминга, среди них: повышение стоимости подписки на версию Disney+ без рекламы, сокращение производства дорогостоящего контента франшиз Marvel и «Звездные войны», а также объединение подписок Hulu+ с Disney+.
Добавим, медиакомпания Walt Disney отчиталась о росте чистой прибыли и выручки во втором финансовом квартале, завершившемся 1 апреля. При этом компания столкнулась с оттоком пользователей стримингового сервиса Disney+, их число сократилось на 2% — до 157,8 млн с 161,8 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года.