Ей все еще 17 лет: в Грузии снимут кино о Тамаре Церетели

Дочь сценариста знаменитого советского фильма "Отец солдата" Сулико Жгенти - Кетеван снимет фильм о певице Тамаре Церетели. Судьба знаменитой исполнительницы русских и цыганских романсов, среди поклонников которой были такие разные люди, как драматург Владимир Немирович-Данченко, чехословацкий журналист Юлиус Фучик и советский партийный деятель Михаил Суслов, будет адресована как российским, так и грузинским зрителям.

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"Мой отец очень любил ее пение, и он всегда говорил, что никто так в Грузии не исполняет русские романсы как Тамара Церетели. Он даже считал, что она делает это лучше, чем русские певицы", - рассказала "РГ" Кетеван Жгенти.

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Дочь известного советского и грузинского сценариста, написавшего сценарий пронзительной военной драмы "Отец солдата" (режиссер Резо Чхеидзе), она в 2011 году стала соавтором фильма "Судьба солдата и кинодраматурга Сулико Жгенти", посвященного своему отцу. Вместе с сестрой Ольгой Жгенти, Кетеван также создала в 2013 году фильм "Джордж Баланчин", посвященного великому хореографу Георгию Баланчевадзе.

Работа над фильмом о Тамаре Церетели для Кетеван - это возможность "вернуть" России и Грузии певицу, которая была настоящей звездой эстрады 1960-х годов. "Такая известная исполнительница русских романсов, как Нани Брегвадзе выдающаяся грузинская певица многому у нее научилась и прислушивалась к ее советам", - рассказывает Кетеван. В фильме, обещает она, обязательно появится и Брегвадзе.

Яркая, обворожительная обладательница мощного контральто Тамара Церетели начинала как оперная певица, но прославилась на всю страну исполнением цыганских песен. В родной Грузии, где она мечтала быть похороненной, на ее могиле в тбилисском Пантеоне Дидубе всегда живые цветы.

Уроженка села Ивери в тогдашней Кутаисской губернии, Тамара Церетели преображалась на сцене в обворожительную цыганку, будто сошедшую со страниц поэмы Пушкина. Прекрасно давались ей и русские романсы. Знаменитую песню "Дорогой длинною" исполняло множество певцов, но завораживающую и пронзительную интонацию Тамары Церетели не спутаешь ни с кем. Именно Тамара сделала первую официальную запись этой песни в нашей стране.

Ее дорога к славе тоже была длинной. Она могла стать медиком, однако любовь к музыке привела ее в Тифлисскую консерваторию. В 1923 году, переехав в Москву, Тамара Церетели дала свой первый концерт в Малом зале Московской консерватории. Волею случая, как пишет биограф певицы, грузинский театральный актер Мераб Табукашвили, молодая певица оказалась в дружеском кругу за одним столом с такими грандами оперной песни, как Леонид Собинов и Антонина Нежданова. Праздновался 25-летний юбилей Малого художественного театра и на торжественный банкет певицу пригласил знакомый актер театра, драматург Александр Иванович Южин-Сумбаташвили.

Ее попросили спеть, но перед тем как начать, Тамара Семеновна спела шутливый песенный экспромт, алаверды в адрес одного из главных героев вечера Владимира Немировича-Данченко - он тоже родился в Грузии:

На берегу Куры рожденныйНе забывай родной страны,Прими от нас ты рог вспененный,Пей, милый друг, и веселись...

"Этот день стал самым счастливым, самым обнадеживающим днем моей актерской жизни", - расскажет позже Тамара. Ее выступления отличались тонким актерским мастерством, она хорошо чувствовала зал, и публика отвечала ей взаимностью. "Она очаровывала сильным глубоким голосом с теплым грудным, прекрасно звучащим во всех регистрах тембром и утонченной техникой исполнения. Тамаре Церетели не нужен был микрофон", - пишет о ней Мераб Табукашвили. "Голос звучит как водопад", - писали о ней в газетах.

Табукашвили, неоднократно бывавший в гостях у певицы в ее большом гостеприимном доме на улице Горького, нынешней Тверской, поражался, как без малейшего акцента Тамара Семеновна говорит и поет по-русски. При этом хорошо зная родной язык, она с удовольствием пела грузинские народные песни. Любя цыганские романсы, она с удовольствием исполняла самые разные песни. В ее репертуаре были романсы "Твои глаза зеленые", "Газовая косынка", "Под кленами", "Отцвели уж давно хризантемы в саду"…

Среди поклонников певицы были и простые работяги, и убелённые сединами генералы. Эдуард Шеварднадзе вспоминал в одном из интервью, как Суслов спросил его о певице: "Помнишь Тамару Церетели?" - "Не очень", - ответил Шеварднадзе. "А я очень хорошо помню", - заметил Суслов, и в устах "человека в футляре" это звучало как самая восторженная оценка.

Любимый муж певицы Николоз был обаятельным организатором банкетов и застолий, на которых тогдашние знаменитости сидели рядом с родственниками певицы. Бывали непременно и двоюродный брат Николоза, Григорий Чхеидзе, пиcавший пьесы, со своей супругой, актрисой Театра советской российской армии Анной Троицкой… Певица много гастролировала по СССР и из каждой поездки писала трогательные письма своим родным, интересуясь не только новостями, но и прося, скажем, прислать размеры одежды, обуви, чтобы каждому привезти подарок. Своих детей у певицы не было, она была очень привязана к племяннице, которую даже хотела удочерить.

Во время одной из гастрольных поездок певица оказалась в одном вагоне с путешествующим по стране чехословацким журналистом Юлиусом Фучиком. Глядя на проплывающие за окнами пейзажи, певица рассказывала гостю о России. "Вы оказались отличнейшим экскурсоводом", - галантно благодарил ее Фучик, запомнивший и "задиристый смех" очаровательной певицы. А она - называла себя в шутку "старым кондуктором", потому что все время живет в поездах. В январе 1935 года будущий автор "Репортажа с петлей на шее" опубликовал очерк "Тамара Церетели едет в Самару" в чехословацкой газете "Руде право".

Романсы грузинской певицы были первыми, которые услышала на пластинках Жанна Бичевская, а потом подбирала их на гитаре, ища собственную манеру исполнения. Любимыми для нее стали такие романсы, как "Пара гнедых" и "Не говорите мне о нем". Эти и другие песни наверняка вновь прозвучат в биографическом фильме о певице, рассказала "РГ" сценарист Кетеван Жгенти. В работе над фильмом она собирается использовать письма певицы и ее архив, который ей предоставила внучатая племянница Тамары, Хатуна Цнобилиадзе. Преподавательница грузинской литературы, она бережно хранит все, что связано с певицей. Вспоминает: "У нее был такой голос, что она могла легко петь даже без микрофона".

В фильме Кетеван Жгенти зрители встретятся с певицей - такой, какой ее описал в одной из своих книг историк музыки Глеб Скороходов. "Погрузневшая, но легко несущая полноту, такая же красивая, как на фотографиях, висящих в фойе. Черные волосы с седой прядкой, черное платье с глухим высоким воротом, нитка жемчуга, серьги и одно кольцо с крупным камнем"…