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Вышел новый трейлер десятого "Форсажа" полностью на русском языке

На YouTube-канале "В Рейтинге" появился большой трейлер (хронометраж - 4,5 минуты) десятого "Форсажа", полностью продублированный на русский язык.

Картина, напомним, собрала суперзвёздный состав: Мишель Родригес, Лудакрис, Джейсон Момоа, Джон Сина, Джейсон Стейтем, Хелен Миррен, Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Майкл Рукер, Карди Би, Натали Эммануэль, Скотт Иствуд, Даниэла Мелшиор и другие. Также в камео появляется дочь погибшего Пола Уокера - Мидоу Рейн, а в сцене после титров - Дуэйн Джонсон.

Фильм уже вышел в прокат на Западе, стартовав лучше любой другой картины этого года, однако собрал довольно кислую критику.

Тот же трейлер с субтитрами можно посмотреть здесь.

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