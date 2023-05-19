Вышел новый трейлер десятого "Форсажа" полностью на русском языке

На YouTube-канале "В Рейтинге" появился большой трейлер (хронометраж - 4,5 минуты ) десятого "Форсажа", полностью продублированный на русский язык.

Фильм уже вышел в прокат на Западе, стартовав лучше любой другой картины этого года, однако собрал довольно кислую критику.