Франшиза «Джона Уика» собрала $1 млрд в мировом прокате
Фильм «Джон Уик 4» показал самый мощный старт проката из всех четырех частей. Благодаря этому франшиза в мировом прокате преодолела отметку в 1 млрд долларов.
Из квартета лент четвёртый фильм является самым прибыльным — мировые сборы уже составляют 425,3 млн долларов. И показатель продолжает расти. На втором месте «Джон Уик 3» 2019 года — 326,7 млн долларов. Второй фильм 2017 года — 171,54 млн долларов. Тогда как первая лента 2014 года собрала 87,8 млн долларов по всему миру.
«Этот рубеж — свидетельство невероятной работы Чада Стахелски и Киану Ривза, а также Бэзила Иваника и Эрики Ли, которые хотели превзойти себя с каждым последующим фильмом во франшизе. Мы очень благодарны кинозрителям по всему миру за то, что они привели нас к этому невероятному достижению», — Джо Дрейк, председатель Lionsgate.
Кстати, уже в сентябре состоится премьера мини-сериала «Континенталь», действие которого разворачивается за много лет до основного сюжета. А в июне 2024 года выйдет фильм «Балерина» с Аной де Армас в той же вселенной.