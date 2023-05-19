Франшиза «Джона Уика» собрала $1 млрд в мировом прокате

«Этот рубеж — свидетельство невероятной работы Чада Стахелски и Киану Ривза, а также Бэзила Иваника и Эрики Ли, которые хотели превзойти себя с каждым последующим фильмом во франшизе. Мы очень благодарны кинозрителям по всему миру за то, что они привели нас к этому невероятному достижению», — Джо Дрейк, председатель Lionsgate.