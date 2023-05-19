Режиссер "Индианы Джонса 5" поддержал забастовку

Режиссер Джеймс Мэнголд, известный по кинокомиксу "Логан", спортивной драме "Ford против Ferrari" и приключенческой ленте "Индиана Джонс и колесо судьбы", и глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поддержали забастовку, которую Гильдия сценаристов Америки ведет с 2 мая.

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Это произошло во время выступления пресс-конференции, которую создатели пятого "Индианы Джонса" провели на 76-м Международном Каннском кинофестивале.

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Журналист издания IndieWire Эрик Кон обратился к Кеннеди с просьбой прокомментировать текущую забастовку, заметив, что фильм вроде "Индианы Джонса" сейчас не смог бы запуститься в производство.

Кеннеди ответила, что надеется на разрешение сложившейся ситуации, а также отметила необходимость создания среды, в которой люди смогли бы обсудить проблемы, затрагивающие индустрию.

"Что касается признания важности сценариев и сценаристов, думаю, что все [сидящие за этим столом] демонстрируют, что без отличной сценарной работы ничего сделать нельзя. Так что все мы, кто снимает фильмы, кто создает что-то для телевидения, я всецело за то (знаю, что большинство всецело за то), чтобы сценаристы получали то, что заслуживают", — добавила Кеннеди.

Затем глава Lucasfilm коснулась темы использования в кинопроизводстве искусственного интеллекта, которое члены Гильдии сценаристов также требуют ограничить. Кеннеди выразила надежду на то, что у сторон получится прийти к справедливому решению вопроса. После этого к разговору подключился Мэнголд, который подчеркнул, что он и его коллеги, "конечно, сейчас не пишут".

"Часто так бывает, что сценаристов, поскольку они первые участники этого процесса, первыми и забывают", — посетовал кинематографист и отметил, что считает борьбу сценаристов справедливой.

2 мая голливудские сценаристы начали забастовку после того, как не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда. Несмотря на увеличение количества производимых в год проектов, за последние несколько лет доходы сценаристов снизились, в частности, из-за сокращения среднего числа эпизодов в сезонах сериалов, а также из-за порядка оплаты труда за стриминговые проекты, отличного от телевизионных практик.