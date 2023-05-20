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24 минуты назад

Фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* выйдет в мировой прокат

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Французская компания Reel Suspects приобрела права на мировой прокат отечественной ленты «Ампир V» Виктора Гинзбурга. Таким образом, картину покажут в основных кинорынках мира спустя полтора года с запланированной даты релиза. Фильм впервые продемонстрируют публике в период с 20 июля по 9 августа на международном фестивале Fantasia.

Фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* выйдет в мировой прокат
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Судя по всему, в России фильм уже официально не выйдет. При этом когда ленту можно будет посмотреть во всё мире, пока неизвестно.

Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Таисия Радченко. В марте картина утекла на торренты, однако постановщик фильма призвал её не смотреть.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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