Фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* выйдет в мировой прокат

Французская компания Reel Suspects приобрела права на мировой прокат отечественной ленты «Ампир V» Виктора Гинзбурга . Таким образом, картину покажут в основных кинорынках мира спустя полтора года с запланированной даты релиза. Фильм впервые продемонстрируют публике в период с 20 июля по 9 августа на международном фестивале Fantasia.

Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Судя по всему, в России фильм уже официально не выйдет. При этом когда ленту можно будет посмотреть во всё мире, пока неизвестно.