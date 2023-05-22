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1 час назад

Мартин Скорсезе объяснил, почему продолжает снимать фильмы в 80 лет

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Мартин Скорсезе — один из самых известных режиссёров Голливуда. 80-летний творец за свою жизнь снял более 70 картин, включая культовые «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых» и «Отступники». Судя по всему, постановщик и не думает останавливаться — об этом он рассказал на проходящем прямо сейчас Каннском кинофестивале.

Скорсезе объяснил, почему продолжает снимать фильмы в 80 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На нём Скорсезе представил свой новый фильм — «Убийцы цветочной луны». На вопрос журналистов об уходе на пенсию культовый постановщик ответил просто: ему просто больше нечем заняться, поэтому он хотел бы продолжить снимать кино и дальше.

Чем мне ещё заниматься, если не кино? «Давай ты займёшься чем-нибудь более комфортным» – вы шутите? Даже комфортно сидя на съёмочной площадке в жару можно подвергнуть себя некому риску.

Фильм «Убийцы цветочной луны» выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября. До конца года картина также появится в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

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