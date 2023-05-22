Скорсезе объяснил, почему продолжает снимать фильмы в 80 лет

Мартин Скорсезе — один из самых известных режиссёров Голливуда. 80-летний творец за свою жизнь снял более 70 картин, включая культовые «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых» и «Отступники». Судя по всему, постановщик и не думает останавливаться — об этом он рассказал на проходящем прямо сейчас Каннском кинофестивале.