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«Форсаж 10» уже заработал $ 320 млн

Общая касса «Форсажа 10» уже составила $ 320 млн, из этой суммы $ 67,3 млн приходятся на рынок США. Выходит, что за пределами Америки лента заработала $ 252,7 млн. Напомним — мировой прокат новой части главной семейной экшен-киносаги стартовал 17 мая. Аналитики ранее прогнозировали старт в $ 280 млн.

«Форсаж 10» уже заработал $ 320 млн
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«Форсаж 10» уже стал вторым по уровню кассы дебютом этого года, — впереди невероятно успешный мультфильм «Братья Супер Марио». Новый «семейный» боевик также стал третьим глобальным открытием франшизы — после «Форсажа 8» и «Форсажа 7».

Режиссёр боевика Луи Летерье недавно поделился секретом успешной работы со звездой франшизы Вином Дизелем. Постановщик отметил, что нужно уважать аудиторию, съёмочную команду и других актёров так же, как и Дизель, тогда работа пойдёт как по маслу.

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