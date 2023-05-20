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Режиссер заявил о кризисе в работе над "На Западном фронте без перемен"

Режиссер киноадаптации романа «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер заявил, что испытал сложности во время работы над сценарием фильма, который победил в четырех номинациях на премии Оскар. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер заявил о кризисе в работе над "На Западном фронте без перемен"
© Газета.Ru

Он подчеркнул, что самый большой урок, который он усвоил во время работы над кинокартиной, заключался в том, что «фильм должен исходить изнутри тебя».

Режиссер отметил, что вдохновение снизошло на него, когда он отказался от написания следующего варианта сценария.

«У меня был кризис. Я не мог закончить (сценарий) его, поэтому вместо работы я играл в футбол с сыном в саду. И однажды воскресным днем я увидел проходящего мимо ребенка с рюкзаком. Мой сын сказал: «О, это Джек, он учится в моем классе. По вечерам в пятницу Джек остается со своей мамой, а по воскресеньям возвращается в детский дом». Я был очень тронут этим мальчиком, который улыбался, махал рукой и шел навстречу закату. И я подумал: «Посмотри на него. Перестань жаловаться на свой дурацкий сценарий и напиши другой», — рассказал режиссер.

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