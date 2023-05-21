Как договаривались о съемках фильма со Шварцнеггером на Красной площади

Договориться получилось благодаря тому, что главным героем был советский гражданин. Но перекрыть Красную площадь полностью на время съемок группе не позволили. Поэтому трехминутный проход Шварценеггера по брусчатке снимали ручными видеокамерами. Другие «московские пейзажи» вовсе подменили видами Будапешта, где съемкам никто не препятствовал.