Как договаривались о съемках фильма со Шварцнеггером на Красной площади

Sport24: переговоры о съемках фильма со Шварценеггером на Красной площади шли полгода
Съемочную группу фильма «Красная жара» пустили на Красную площадь после шести месяцев сложных переговоров. Создателям картины пришлось уговаривать московских чиновников, сообщил портал Sport24.
Договориться получилось благодаря тому, что главным героем был советский гражданин. Но перекрыть Красную площадь полностью на время съемок группе не позволили. Поэтому трехминутный проход Шварценеггера по брусчатке снимали ручными видеокамерами. Другие «московские пейзажи» вовсе подменили видами Будапешта, где съемкам никто не препятствовал.
Появление семикратного «Мистера Олимпия» в Москве привлекло внимание прохожих. Ему даже пришлось в течение трех часов раздавать автографы. Побывав в советской столице, Шварценеггер смог осуществить давнюю мечту и встретиться с кумиром — тяжелоатлетом Юрием Власовым.