$79.91-0.1386.28-0.22

«Оппенгеймер» стал самым длинным фильмом Нолана

Режиссер подтвердил, что его новый фильм станет самым продолжительным из всех, которые он снимал.

«Оппенгеймер» стал самым длинным фильмом Нолана
© runews24.ru

Как заявил режиссер Кристофер Нолан в своем интервью для Total Film, его новый фильм «Оппенгеймер» станет самым продолжительным из всех, которые он снимал.

Он не стал уточнять хронометраж своей новой картины, премьера которой запланирована на 21 июля, однако известно, что «Оппенгеймер» вышел длиннее «Интерстеллара», который длиться 169 минут. В средствах массовой информации утверждали, что разница составит 11 минут.

В картине Нолана «Оппенгеймер» снимались Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Гэри Олдман.

Фильм расскажет историю американского ученого Роберта Оппенгеймера, который в период Второй мировой войны возглавлял проект по созданию атомной бомбы — Манхэттенский проект.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий