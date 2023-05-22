«Оппенгеймер» стал самым длинным фильмом Нолана
Режиссер подтвердил, что его новый фильм станет самым продолжительным из всех, которые он снимал.
Как заявил режиссер Кристофер Нолан в своем интервью для Total Film, его новый фильм «Оппенгеймер» станет самым продолжительным из всех, которые он снимал.
Он не стал уточнять хронометраж своей новой картины, премьера которой запланирована на 21 июля, однако известно, что «Оппенгеймер» вышел длиннее «Интерстеллара», который длиться 169 минут. В средствах массовой информации утверждали, что разница составит 11 минут.
В картине Нолана «Оппенгеймер» снимались Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Гэри Олдман.
Фильм расскажет историю американского ученого Роберта Оппенгеймера, который в период Второй мировой войны возглавлял проект по созданию атомной бомбы — Манхэттенский проект.